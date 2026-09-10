Inesperado bombazo en el fútbol colombiano: equipo histórico está cerca de fichar a exdelantero de la Selección Colombia que lleva seis años retirado

Este jueves fue jornada de noticias relevantes en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) por cuenta de tres inesperados anuncios que han provocado todo tipo de reacciones en el país.

El primero fue la versión del supuesto arribo de James Rodríguez a Atlético Nacional.

Sheyla García, periodista de Win Sports, soltó la bomba: “James tiene acuerdo con Nacional”.

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“A esta hora, 11:22 a. m., James Rodríguez es jugador de Atlético Nacional”, afirmó y generó revuelo entre los hinchas del equipo.

“No está oficializado... estamos cerca de dar la noticia de cuál va a ser el nuevo club de James”, aseveró.

De momento, a la información le faltan muchos matices por resolver. A pesar de eso, la periodista García pudo confirmar también que “desde la institución mañana o pasado pensaban en anunciarlo con todos los detalles”.

Según la información que se tiene, la negociación lleva días gestándose, pero solo hasta las últimas horas del miércoles pasado terminó por cristalizarse.

El segundo fue la confirmación del fichaje del internacional Juan Guillermo Cuadrado por parte de Millonarios FC.

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El 'panita' vuelve al fútbol colombiano después de casi dos décadas brillando en las principales ligas europeas. El nacido en Necoclí, Antioquia, se incorpora al equipo Embajador para iniciar una nueva etapa profesional en su carrera.

La contratación de Cuadrado representa un golpe de efecto para Millonarios y para el fútbol colombiano, que recibe a uno de sus mayores exponentes internacionales de las últimas dos décadas, con una trayectoria de casi 20 años en la élite del deporte.

Y el tercer 'bombazo' resultó ser el más sorpresivo para los fanáticos del fútbol colombiano.

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Se trata de las negociaciones que adelanta del Independiente Medellín para hacerse con los servicios de Jackson Martínez, exdelantero del Porto, Atlético de Madrid y la Selección Colombia.

Pese a que a muchos hinchas del DIM les generó ilusión el anuncio, algunos fueron escépticos y recordaron la larga inactividad del ariete colombiano.

El chocoano de 39 años está oficialmente retirado y jugó su último partido como profesional el 26 de julio de 2020 con el Portimonense de Portugal, es decir, hace seis años y un mes.

Según el periodista Felipe Sierra, el DIM le pidió pronta respuesta a Jackson Martínez "para mañana avanzar con la documentación de su inscripción".

Y agregó que "el vínculo estaría atado a cláusulas relacionadas a su tema físico".