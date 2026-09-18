NTN24
Viernes, 18 de septiembre de 2026
Viernes, 18 de septiembre de 2026
China

"Estuvo a punto de desencadenar una guerra": EEUU casi aborda un buque chino en Oriente Medio por un informe erróneo hecho con IA

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera China (Canva)
Bandera China (Canva)
Los servicios de inteligencia habían señalado que el buque transportaba componentes relacionados con armas nucleares, según CNN.

El ejército de Estados Unidos estuvo a punto de abordar un buque chino en Oriente Medio a principios de este año basándose en un informe de inteligencia erróneo elaborado con ayuda de la inteligencia artificial (IA), informó CNN el viernes.

Los servicios de inteligencia habían señalado que el buque transportaba componentes relacionados con armas nucleares, lo que llevó a las fuerzas de Estados Unidos a preparar su interceptación, según el medio, que cita a cuatro fuentes anónimas conocedoras del incidente.

La operación se canceló luego de que se descubriera que un asistente conversacional de IA utilizado por un analista había identificado erróneamente el material transportado por el buque.

o

Una de las fuentes citadas por CNN afirma que el informe de inteligencia era "completamente falso", pero "estuvo a punto de desencadenar una guerra".

La cadena no precisó qué transportaba el buque ni cuál era su destino.

Esta información de CNN llega en un momento en que, desde hace una semana, se multiplican las advertencias sobre los riesgos vinculados a la IA.

El presidente Donald Trump y varios republicanos han reiterado, no obstante, su deseo de no regular el sector, oficialmente, por temor a que China tome la delantera.

En un incidente separado, el medio Politico informó el viernes que piezas de aviones F-35 fueron desviadas a Hong Kong y ahora están desaparecidas, lo que ha suscitado temores de que Pekín haya obtenido tecnología militar sensible.

Las piezas se dirigían desde Australia a Estados Unidos para ser reparadas cuando se produjo la desviación, indicó el medio norteamericano.

o

Un portavoz de Lockheed Martin, que gestiona la cadena de suministro del F-35, dijo que la empresa no podía hablar de envíos específicos por "motivos de seguridad".

Temas relacionados:

China

Estados Unidos

Asia

Buque petrolero

Inteligencia Artificial

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Perversa y sanguinaria: así es la cúpula de las Farc llamada a declarar por el brutal macrocaso 11

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

El supuesto homicidio que el régimen quiere sembrar a Javier Oropeza: "Sistema criminal de justicia"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Vamos por alias Silvana y demás cabecillas del ELN": director nacional del GAULA de la Policía

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

FBI desmantela red de espionaje ruso con cubanos y venezolanos para asesinar opositor en EEUU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Aparato represor intacto: Misión de la ONU documenta torturas con descargas eléctricas en cárceles de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Presuntos miembros del Tren de Aragua | Foto Policía de Bogotá en X: @PoliciaBogota
El Tren de Aragua

Contundente golpe al Tren de Aragua: Gobierno De la Espriella captura presuntos integrantes

Miguel Díaz-Canel, dictador cubano junto a varios de sus colaboradores - Foto de referencia: EFE
Régimen cubano

Indignante: así celebró el dictador de Cuba el sistema penitenciario para ocultar torturas inhumanas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos-Foto: EFE
Acuerdo petrolero

ONU denuncia continuidad del aparato represivo en Venezuela pese a declaraciones de Donald Trump

Centro de torturas El Helicoide, Venezuela - Foto: AFP
Regimen chavista

Aparato represor intacto: Misión de la ONU documenta torturas con descargas eléctricas en cárceles de Venezuela

Secuestrados del ELN - Capturas de video
Colombia

Abandonados: así fue como el Gobierno Petro dejó a secuestrados del ELN: "Mi padre es un hombre mayor"

Más de Actualidad

Ver más
'Tsunami', perro rescatista / Estatua en honor a 'Tsunami' - Fotos: X
Zulia

Develan estatua en honor a 'Tsunami', perro rescatista que ayudó a localizar a decenas de personas bajo los escombros tras el doblete sísmico en Venezuela

Delcy Rodríguez

Definida fecha y hora para la intervención de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU

Alias Silvana Guerrero.
ELN

Siente la presión la criminal del ELN alias Silvana Guerrero: envalentonada desafía al presidente De la Espriella

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
'Tsunami', perro rescatista / Estatua en honor a 'Tsunami' - Fotos: X
Zulia

Develan estatua en honor a 'Tsunami', perro rescatista que ayudó a localizar a decenas de personas bajo los escombros tras el doblete sísmico en Venezuela

El tenista estadounidense Ben Shelton en el Abierto de Australia 2025. (EFE)
Tenis

Se estableció récord histórico en el US Open en partido en el que Shelton dio el golpe y eliminó al vigente campeón para avanzar a semifinales

Delcy Rodríguez

Definida fecha y hora para la intervención de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU

Alias Silvana Guerrero.
ELN

Siente la presión la criminal del ELN alias Silvana Guerrero: envalentonada desafía al presidente De la Espriella

Petróleo en Venezuela

Estados Unidos estaría negociando acuerdo sin precedentes de control de pozos petroleros en Venezuela

Diosdado Cabello | Foto: AFP
Diosdado Cabello

"No puede ocultarlo": Diosdado Cabello evidencia sin querer la enorme fractura dentro del chavismo

Apagon en Cuba | Foto: EFE
Cuba

Cuba sufre otro apagón: la isla, a oscuras tras un nuevo colapso de su sistema eléctrico

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023