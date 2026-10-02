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Venezuela

Excongresista de EE. UU. fue condenado a prisión por trabajar en secreto para el régimen de Maduro: esta fue la ejemplar pena

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
El excongresista de Florida, David Rivera-Foto: AFP
El excongresista de Florida, David Rivera-Foto: AFP
La justicia norteamericana condenó a David Rivera por actuar como agente extranjero no registrado y conspirar para lavar dinero.

Un juez federal de Miami ha condenado este viernes a 10 años de prisión al excongresista republicano David Rivera, declarado culpable de participar en una operación secreta de cabildeo a favor del régimen de Nicolás Maduro en el primer mandato de Donald Trump.

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Rivera, de 61 años, fue hallado culpable en mayo por un jurado federal de muchos cargos, entre ellos no registrarse como agente extranjero y conspiración para cometer lavado de dinero. La investigación se enfocó en un contrato de hasta 50 millones de dólares vinculado a una filial de los Estados Unidos de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Según los fiscales, el exlegislador usó sus contactos políticos en Washington para tratar de influir sobre la política norteamericana hacia Venezuela y promover gestiones favorables al régimen de Maduro. La operación comenzó después de que Rivera dejara el Congreso y se desarrolló sobre todo durante 2017 y 2018.

Uno de los elementos principales del proceso ha sido la relación de Rivera con figuras políticas de Estados Unidos. Entre los testigos del juicio estuvo Marco Rubio, actual secretario de Estado de Estados Unidos, con quien Rivera sostenía una relación política y personal desde sus años en Florida. Rubio declaró que desconocía que su antiguo aliado estuviera recibiendo dinero vinculado al régimen venezolano.

Los fiscales aseguraron que Rivera aprovechó esas conexiones para organizar reuniones y transmitir mensajes destinados a cambiar la posición de Washington ante Caracas. También indicaron que parte de las actividades fueron ocultadas por medio de comunicaciones cifradas y acuerdos que, según la acusación, buscaban encubrir el origen y destino de los fondos.

La defensa sostuvo una versión distinta en el proceso. Los abogados de Rivera argumentaron que el contrato estaba relacionado con actividades comerciales que se destinaban a facilitar el regreso de ExxonMobil a Venezuela y que su cliente no veía necesario registrarse bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).

“No hay una sola palabra en ningún chat, ningún documento, nada que hiciera para ayudar a Nicolás Maduro”, sostuvo el abogado Edward Shohat en el proceso, según documentos y reportes judiciales citados por medios estadounidenses.

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La Fiscalía, no obstante, sostuvo que el contrato fue usado como cobertura para actividades de cabildeo que debían haber sido declaradas ante las autoridades estadounidenses. El Departamento de Justicia informó tras la condena de mayo que Rivera y la consultora política Esther Nuhfer ocultaron su relación con el régimen venezolano mientras usaban sus vínculos personales y políticos para promover sus intereses.

Nuhfer también fue declarada culpable en el caso y recibió luego una condena de cinco años de prisión. Rivera, por su parte, está bajo custodia federal y sus abogados anunciaron que apelarán la sentencia. Además, enfrenta otro proceso federal en Washington relacionado con presuntas actividades de cabildeo extranjero.

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