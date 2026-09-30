NTN24
Miércoles, 30 de septiembre de 2026
Miércoles, 30 de septiembre de 2026
Reino Unido

Primer ministro de Reino Unido plantea la posibilidad de regresar a la Unión Europea: "El brexit ha causado más perjuicios que beneficios"

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Protesta de manifestantes pro Unión Europea en Londres - Foto: EFE
Protesta de manifestantes pro Unión Europea en Londres - Foto: EFE
A principios de junio, antes de llegar al gobierno, Burnham había dicho que esperaba que el Reino Unido vuelva a la UE.

El primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó este miércoles que un regreso del Reino Unido a la Unión Europea (UE) puede ser una de las opciones para el futuro de las relaciones bilaterales.

Durante su discurso del martes en el congreso del Partido Laborista en Liverpool, el jefe del gobierno británico había afirmado que quiere presentar "diferentes opciones" para las relaciones a largo plazo con la UE con motivo de una cumbre prevista antes de fin de año.

o

Preguntado el miércoles en BBC Radio 4, Burnham mencionó la posibilidad de mantener el statu quo, "si la gente piensa que ahí es donde hay que quedarse", volver a la unión aduanera, al mercado único, "o bien llegar hasta el final", es decir, reincorporarse a la UE.

"Evidentemente, hay opciones que debemos considerar y tenemos que analizar qué es viable, así como las ventajas y los inconvenientes de cada una de ellas", continuó el primer ministro, sin indicar por el momento qué decisión prefiere.

Andy Burnham, que hizo campaña contra la salida del Reino Unido de la UE en 2016, consideró el martes que "el brexit ha causado más perjuicios que beneficios" a su país, especialmente desde el punto de vista económico.

A principios de junio, antes de llegar al gobierno, Burnham había dicho que esperaba que el Reino Unido vuelva a la UE.

El Partido Laborista llegó al poder en 2024 con un programa que contemplaba un acercamiento a la UE, pero con tres líneas rojas: no volver a la unión aduanera, al mercado único ni restablecer la libre circulación de personas.

La cumbre entre la UE y el Reino Unido estaba prevista inicialmente para julio, pero tuvo que ser aplazada debido a la dimisión ese mes del anterior primer ministro, Keir Starmer, a quien Burnham sucedió al frente del partido y el gobierno.

o

Una primera cumbre UE-Reino Unido tuvo lugar en Londres en mayo de 2025, organizada por Keir Starmer en el marco de su estrategia de acercamiento a los 27 Estados miembros.

Uno de los temas espinosos de la próxima cumbre será la política de la UE, denominada "Made in Europe", que pretende dar prioridad a las empresas y los productos de la alianza en determinados sectores. Reino Unido quiere que sus empresas puedan beneficiarse del mismo trato.

Temas relacionados:

Reino Unido

Inglaterra

Unión Europea

Primer ministro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Progreso? La barbarie de la tiranía venezolana sigue cobrando la vida de prisioneros políticos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Cuba, Venezuela y Nicaragua son llagas profundas": expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Duras palabras de Rick Scott contra Delcy Rodríguez: "No es presidente de Venezuela, es jefe de carteles de drogas"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“No podemos detenerla”: presidente Trump descarta imponer límites al desarrollo de inteligencia artificial

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

“No se lo deseo ni a mi peor enemigo”: José Valladares a NTN24 tras su excarcelación del Rodeo I

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Foto de la OEA
Dictadura en Nicaragua

Primicia NTN24: Brasil busca poner freno a la presión contra la dictadura de Daniel Ortega con insólita "contrapropuesta" a documento de EE. UU.

Rick Scott, senador de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Rick Scott confirma a NTN24 haber hablado con la administración Trump sobre el posible regreso de María Corina Machado a Venezuela

Víctor de Aldama, empresario español, y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Los chats que revelan que Delcy y Víctor de Aldama negociaban compra y venta de petróleo venezolano

Cabeza del régimen venezolano, Delcy Rodríguez-Foto: EFE
Delcy Rodríguez

La dictadura de Delcy Rodríguez reconoce que ha usado la ley del odio para reprimir: pide reforma

Delcy Rodríguez (EFE)
Régimen venezolano

"Quieren usar lo que quede de este entramado legal para seguir aterrorizando": Jesús Armas sobre "ley del Odio"

Más de Política

Ver más
Delcy Rodríguez en la ONU - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Adelantan intervención de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU: hablará este miércoles y no el jueves como estaba previsto

Delcy Rodríguez en la ONU
Delcy Rodríguez

“La ONU debería reflexionar sobre a quién le da tribuna”, Orlando Viera Blanco sobre presencia de Delcy Rodríguez en Nueva York

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio apunta contra gobierno latinoamericano y asegura que no hace "lo suficiente" por combatir el narcotráfico y el crimen

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez en la ONU - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Adelantan intervención de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU: hablará este miércoles y no el jueves como estaba previsto

Fuerte temblor sacudió Chocó este 12 de septiembre - Captura de pantalla Servicio Geológico Colombiano - X
Sismo

Fuerte temblor de magnitud 4,6 sacudió a Chocó en la mañana de este 12 de septiembre: esto se sabe

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma ataques contra Irán y advierte que el régimen será "golpeado de nuevo con mucha más dureza" si responde a los bombardeos

Murió Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford - EFE
Modelo

Murió Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford: habría ocurrido en un centro de rehabilitación

Agentes de ICE-Foto: EFE
ICE

Ingeniera venezolana fue arrestada y recluida en un centro de detención de ICE tras una cita de asilo

Mueren tres migrantes al intentar cruzar el canal de la Mancha hacia el Reino Unido - EFE
Francia

Mueren tres migrantes en el naufragio de una embarcación que cruzaba el canal de la Mancha hacia Reino Unido

Abelardo de la Espriella anunció duro golpe contra la estructura criminal ‘La Miel’ - EFE y Redes
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella anunció duro golpe contra la estructura criminal ‘La Miel’: cayó cabecilla principal, alias ‘El Flaco’, y tendría alianza con el Clan del Golfo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023