Primer ministro de Reino Unido plantea la posibilidad de regresar a la Unión Europea: "El brexit ha causado más perjuicios que beneficios"

El primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó este miércoles que un regreso del Reino Unido a la Unión Europea (UE) puede ser una de las opciones para el futuro de las relaciones bilaterales.

Durante su discurso del martes en el congreso del Partido Laborista en Liverpool, el jefe del gobierno británico había afirmado que quiere presentar "diferentes opciones" para las relaciones a largo plazo con la UE con motivo de una cumbre prevista antes de fin de año.

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Preguntado el miércoles en BBC Radio 4, Burnham mencionó la posibilidad de mantener el statu quo, "si la gente piensa que ahí es donde hay que quedarse", volver a la unión aduanera, al mercado único, "o bien llegar hasta el final", es decir, reincorporarse a la UE.

"Evidentemente, hay opciones que debemos considerar y tenemos que analizar qué es viable, así como las ventajas y los inconvenientes de cada una de ellas", continuó el primer ministro, sin indicar por el momento qué decisión prefiere.

Andy Burnham, que hizo campaña contra la salida del Reino Unido de la UE en 2016, consideró el martes que "el brexit ha causado más perjuicios que beneficios" a su país, especialmente desde el punto de vista económico.

A principios de junio, antes de llegar al gobierno, Burnham había dicho que esperaba que el Reino Unido vuelva a la UE.

El Partido Laborista llegó al poder en 2024 con un programa que contemplaba un acercamiento a la UE, pero con tres líneas rojas: no volver a la unión aduanera, al mercado único ni restablecer la libre circulación de personas.

La cumbre entre la UE y el Reino Unido estaba prevista inicialmente para julio, pero tuvo que ser aplazada debido a la dimisión ese mes del anterior primer ministro, Keir Starmer, a quien Burnham sucedió al frente del partido y el gobierno.

Una primera cumbre UE-Reino Unido tuvo lugar en Londres en mayo de 2025, organizada por Keir Starmer en el marco de su estrategia de acercamiento a los 27 Estados miembros.

Uno de los temas espinosos de la próxima cumbre será la política de la UE, denominada "Made in Europe", que pretende dar prioridad a las empresas y los productos de la alianza en determinados sectores. Reino Unido quiere que sus empresas puedan beneficiarse del mismo trato.