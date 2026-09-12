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Sábado, 12 de septiembre de 2026
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Festival Cordillera

Festival Cordillera 2026: Transmilenio habilitó rutas especiales para movilizarse y facilitar el desplazamiento de los asistentes

septiembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Transmilenio habilita rutas para el Festival Cordillera / FOTO: Transmilenio - prensa
Transmilenio habilita rutas para el Festival Cordillera / FOTO: Transmilenio - prensa
La empresa de transporte de Bogotá habilitó buses zonales para que los asistentes al festival tengan una alternativa económica.

Este 12 y 13 de septiembre, el Parque Simón Bolívar se vestirá de luces, colores y música con el Festival Cordillera 2026, el evento que reúne lo mejor del talento local e internacional de los géneros más queridos por el público.

Presentaciones como las de Sean Paul, Ricky Martín, Caifanes, Andrés Calamaro, Grupo Niche, Beéle, Kany García, Bonka, Miguel Mateos, entre otros, harán vibrar a las miles de personas que asistirán al festival.

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Cordillera arrancará sábado y domingo desde las 2:00 pm (hora local) y finalizará a la 1:00 am, por lo que el transporte suele complicarse para los asistentes tanto por la dificultad de tomarlo como por el tema económico.

Sin embargo, la empresa de transporte de Bogotá, Transmilenio, habilitó buses especiales para que los asistentes puedan movilizarse. Serán tres rutas que circularán por Unicentro, Septimazo y Avenida 1 de Mayo.

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Además de estos servicios especiales, la entidad invita a que el público que asistirá al evento utilice el servicio de transporte público en sus horarios habituales; son 26 rutas disponibles a través de TransMilenio y más de 33 servicios zonales con paraderos cercanos al Parque Simón Bolívar.

Por otro lado, la Secretaría de Movilidad advierte a la comunidad que, debido al Festival Cordillera, habrá cierres de vías, lo que implica cambio en las rutas convencionales. Desde el sábado 12 de septiembre en horas de la madrugada; la Avenida calle 63 y la Avenida carrera 60 serán las principales afectadas.

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