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Dictadura en Venezuela

"Que nadie se deje engañar": venezolanos recuerdan en redes cuando Delcy Rodríguez aplaudía a Maduro al promulgar la 'Ley contra el odio' en 2017

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
En contraste, el pasado 29 de septiembre del año en curso, la jefe encargada del régimen venezolano solicitó a la Asamblea Nacional una "reforma parcial" de la Ley contra el Odio.

Ciudadanos venezolanos y medios independientes han recordado en redes sociales el momento en que Delcy Rodríguez promovía la Ley contra el Odio cuando se aprobó en 2017.

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En un video difundido en diferentes plataformas digitales, se ve a Maduro haciendo alarde de la mencionada ley mientras Rodríguez aplaude con fervor delante de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo.

Recientemente, la ONG Foro Penal precisó que un total de 927 personas han sido imputadas por el delito de instigación al odio en Venezuela desde la entrada en vigor de la Ley contra el Odio en 2017.

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Según el balance, 638 de las personas incluidas en estos casos permanecen bajo medidas cautelares, mientras que otras seis continúan privadas de libertad.

El vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, explicó que el delito de instigación al odio no siempre ha sido presentado de manera independiente dentro de los procesos judiciales.

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En esa línea, sostuvo que en distintos casos ha sido acompañado por acusaciones relacionadas con otros delitos, entre ellos "terrorismo y asociación para delinquir".

El informe se conoce en medio de la discusión sobre una eventual modificación de la normativa.

El pasado 29 de septiembre, la jefa encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, solicitó formalmente a la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, una "reforma parcial" de la Ley contra el Odio.

La Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, conocida simplemente como la 'Ley contra el Odio', es un instrumento jurídico sancionado en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Su objetivo formal es "prevenir y erradicar los mensajes que promuevan la discriminación, la violencia y el odio". No obstante, la comunidad internacional, organizaciones de derechos humanos y juristas la señalan como un "mecanismo de censura y persecución política".

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