Capturan a alias ‘Marco’, señalado de cobrar extorsiones para las Autodefensas Gaitanistas en Puerto Gaitán

Un nuevo golpe contra las estructuras dedicadas a la extorsión fue reportado por la Policía Nacional en el departamento del Meta. En la vereda Buenos Aires, zona rural de Puerto Gaitán, fue capturado por orden judicial Marcos Javier Morales, conocido con el alias de ‘Marco’, señalado por las autoridades de tener vínculos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

El procedimiento fue adelantado por unidades del GAULA y de Inteligencia de la Policía, en el marco de las investigaciones contra las redes dedicadas a realizar exigencias económicas ilegales en esta zona del departamento. El capturado es requerido por el delito de extorsión agravada. Durante el operativo también fue incautado un teléfono celular, que quedó a disposición de las autoridades para los respectivos análisis.

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De acuerdo con la investigación, alias ‘Marco’ tendría como presunta función recaudar las exigencias económicas realizadas por integrantes de esta organización criminal, además de ejercer intimidaciones contra las víctimas para obligarlas a realizar los pagos.

Uno de los hechos que hacen parte del proceso ocurrió el 11 de marzo de 2025, cuando, según las autoridades, Morales habría recibido $3 millones correspondientes a una exigencia extorsiva contra un establecimiento comercial de Puerto Gaitán conocido como ‘El Abuelo’. La investigación señala que las amenazas habrían incluido advertencias contra la integridad de la víctima y contra el establecimiento si no se efectuaba el pago.

Cabe resaltar que la captura de alias ‘Marco’ se conoce en medio de una serie de procedimientos adelantados por las autoridades contra estructuras dedicadas a diferentes actividades ilícitas.

En Santander, la Policía reportó la desarticulación del grupo delincuencial común organizado ‘Los Necios’, tras 20 diligencias de registro y allanamiento realizadas simultáneamente en Barbosa, Puente Nacional, Vélez y Socorro. El balance oficial reporta 23 capturados por orden judicial.

Durante esos procedimientos fueron incautados 4.450 gramos de marihuana, 79,67 gramos de cocaína y 92,49 gramos de anfetaminas, además de un arma de fuego, nueve teléfonos celulares, tres grameras y $1.080.000 en efectivo. Según la investigación, la estructura habría utilizado viviendas, fincas y zonas rurales para almacenar y distribuir estupefacientes.

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A esto se suma el operativo realizado en Cundinamarca, donde fueron incautados 676 kilos de marihuana que eran transportados ocultos en cajas dentro de un vehículo de servicio público. Dos personas fueron capturadas y el automotor quedó inmovilizado.

De esta manera, los procedimientos reportados en Meta, Santander y Cundinamarca muestran distintas líneas de acción de la Fuerza Pública durante los últimos días: investigaciones contra redes de extorsión, allanamientos para afectar estructuras de tráfico de drogas y controles en carretera para impedir el transporte de grandes cargamentos de estupefacientes.

Finalmente, en el caso de alias ‘Marco’, su responsabilidad penal aún deberá ser determinada por las autoridades judiciales, mientras avanza el proceso por el que fue requerido.