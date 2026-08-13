"Es el sucesor o hermano gemelo del ‘Dibu’ Martínez": arquero argentino agredió a árbitro que impartió justicia en el Mundial

Una acción polémica protagonizó el arquero argentino Nahuel Guzmán durante el partido entre Tigres de Monterrey y Vancouver Whitecaps por la Leagues Cup, cuando fue expulsado tras empujar al árbitro salvadoreño Iván Barton, quien estuvo presente en el último Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El incidente ocurrió en tiempo cumplido del partido disputado en el Estadio Universitario de Monterrey.

El "Patón" Guzmán, quien participó en el Mundial de Rusia 2018 con la Selección Argentina, tomó el balón con las manos en su área buscando iniciar un contragolpe rápido. Sin embargo, Barton sancionó una infracción a favor de Tigres a mitad de cancha.

En ese momento, Guzmán corrió desde su portería hasta el lugar de la falta con intención de cobrarla él mismo. Mientras el árbitro amonestaba al canadiense Jeevan Badwal, el guardameta argentino le dio un empujón a Barton para abrirse espacio, lo que provocó su expulsión inmediata.

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La acción generó el rechazo del público local, que insultó a la autoridad arbitral. Minutos antes, el mediocampista Diego Lainez también había sido expulsado, dejando a Tigres con nueve jugadores.

El arquero suplente Felipe Rodríguez tuvo que ingresar de urgencia. A pesar de la doble inferioridad numérica, el equipo mexicano logró empatar 1-1 en tiempo reglamentario y posteriormente ganó 5-4 en la tanda de penales.

Este no es el primer incidente disciplinario de Guzmán. El portero ya acumulaba una suspensión de siete partidos tras los sucesos en la final de la Copa de Campeones contra Toluca, donde insultó al cuerpo arbitral (cuatro partidos) y retrasó deliberadamente el inicio del encuentro (tres partidos adicionales).

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Ahora, el tribunal de disciplina de la Leagues Cup debe determinar la sanción correspondiente por esta nueva expulsión.

La conducta del arquero argentino ha generado comparaciones con el guardameta Emiliano "Dibu" Martínez, quien también es señalado por la afición por sus reacciones poco amables contra los rivales, principalmente. "Es el sucesor o hermano gemelo del ‘Dibu’ Martínez"; “Igualito al ‘Dibu’”, fueron algunos comentarios en redes sociales.