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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Nicolás Maduro
Programa: Club de Prensa

Explosivas reacciones a los nuevos cargos contra Maduro y Flores: "Responderán por sus crímenes"

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Una nueva acusación formal presentada por una corte de Nueva York ha puesto nuevamente bajo la lupa internacional al régimen de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Los cargos se suman a los ya existentes de narcotráfico y ahora incluyen tortura sistemática contra ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, marcando un día histórico en la búsqueda de justicia para las víctimas.

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