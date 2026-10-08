Explosivas reacciones a los nuevos cargos contra Maduro y Flores: "Responderán por sus crímenes"

Una nueva acusación formal presentada por una corte de Nueva York ha puesto nuevamente bajo la lupa internacional al régimen de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Los cargos se suman a los ya existentes de narcotráfico y ahora incluyen tortura sistemática contra ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, marcando un día histórico en la búsqueda de justicia para las víctimas.