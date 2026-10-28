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Eva Ferrer no viajó a Washington para ampliar sus denuncias contra Verónica Alcocer

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Eva Ferrer no viajó a Washington como estaba previsto para ampliar sus denuncias contra la ex Primera Dama de Colombia, Verónica Alcocer, ante las autoridades de Estados Unidos. La exconsejera presidencial del gobierno de Gustavo Petro iba a viajar acompañada de su equipo jurídico para entregar las pruebas de sus graves señalamientos contra la exesposa de Gustavo Petro. Según confirmó a NTN24 su abogado, Jhony Batalla Mena, la agenda contemplaba reuniones con representantes del departamento de estado y de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos. En paralelo, Ferrer continúa rindiendo declaración ante la fiscalía colombiana por las irregularidades que denuncia en el entorno de Alcocer.

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