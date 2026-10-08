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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Falcao

¿Falcao volvería al Mónaco? Estos detalles del club despertaron rumores sobre el futuro del ‘Tigre’

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Falcao García - EFE
Falcao García - EFE
Hasta el momento no hay una confirmación oficial de que el Mónaco esté negociando la contratación de Falcao ni de que exista un acuerdo para su regreso.

El nombre de Radamel Falcao García volvió a llamar la atención de los aficionados luego de una serie de publicaciones de la cuenta en español del AS Mónaco en redes sociales. Las imágenes, que evocan distintos momentos de la trayectoria del delantero colombiano con el equipo francés, despertaron especulaciones sobre un posible regreso al club en el que dejó una huella importante.

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Entre los contenidos difundidos aparecen una composición artística relacionada con el café y la camiseta número 9 del atacante, imágenes que recuerdan su paso por el fútbol europeo y fotografías de sus celebraciones con la camiseta rojiblanca. La secuencia llamó la atención por las referencias al colombiano y su histórica relación con el conjunto del Principado.

Sin embargo, hasta el momento no hay una confirmación oficial de que el Mónaco esté negociando la contratación de Falcao ni de que exista un acuerdo para su regreso. Por ahora, las publicaciones deben interpretarse como guiños a su legado deportivo y no como un anuncio de fichaje.

El vínculo de Falcao con el Mónaco

El delantero samario tuvo una de las etapas más destacadas de su carrera en el AS Mónaco, equipo al que llegó en 2013 y con el que conquistó la Ligue 1 en la temporada 2016-2017. En esa campaña, el conjunto francés también alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA.

Según el propio club, Falcao disputó 140 partidos con la camiseta monegasca, marcó 83 goles y registró 14 asistencias. Su rendimiento lo convirtió en uno de los referentes de aquella generación, que también contó con jóvenes figuras como Kylian Mbappé.

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Cabe resaltar que el vínculo entre el colombiano y la institución francesa se ha mantenido presente incluso después de su salida. En julio de 2025, el Mónaco compartió imágenes de una visita de Falcao a sus instalaciones, durante la cual se reencontró con integrantes de la plantilla y recibió muestras de reconocimiento por su trayectoria.

¿Qué se sabe sobre el futuro de Falcao?

La incertidumbre sobre el próximo paso profesional del ‘Tigre’ alimenta las especulaciones. Tras finalizar su última etapa con Millonarios, el atacante ha seguido vinculado a diferentes versiones sobre su futuro, sin que ello signifique que alguna de las posibilidades esté concretada.

Este 8 de octubre, además, se conoció que Falcao estuvo entrenando con las Águilas de la Universidad de Panamá, equipo de la segunda división de ese país. Su presencia despertó nuevas preguntas sobre su continuidad en el fútbol profesional, aunque tampoco se ha confirmado una vinculación contractual con esa institución.

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