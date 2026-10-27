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Martes, 27 de octubre de 2026
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Apagones

Momentos de tensión en La Isabelica, Carabobo: tras explosión de transformadores, los habitantes salieron a protestar

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Explosión de transformadores en Carabobo, Venezuela - Fotos: X
Explosión de transformadores en Carabobo, Venezuela - Fotos: X
La protesta también se extendió a otros sectores de Valencia, entre ellos Prebo, Valles de Camoruco, Trigal, Añil, Trigaleña y la avenida Bolívar.

Habitantes de La Isabelica, en Valencia, estado Carabobo, vivieron momentos de tensión luego de que varios transformadores eléctricos explotaran y provocaran llamas y chispas en el sector 10.

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Videos difundidos en redes sociales muestran la preocupación de los vecinos ante las explosiones, que se produjeron en medio de los problemas de suministro eléctrico que afectan a distintas zonas del país.

De acuerdo con reportes de usuarios, se registraron al menos cuatro interrupciones del servicio eléctrico.

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Además, residentes denunciaron que los constantes apagones han ocasionado daños en algunos de sus electrodomésticos.

La situación motivó una protesta con cacerolas durante la noche del pasado lunes, después de una nueva interrupción de la energía.

La protesta también se extendió a otros sectores de Valencia, entre ellos Prebo, Valles de Camoruco, Trigal, Añil, Trigaleña y la avenida Bolívar.

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Es sabido que los transformadores eléctricos en Venezuela explotan debido a una combinación de falta de mantenimiento preventivo, sobrecargas en la red y el deterioro general del Sistema Eléctrico Nacional.

Hasta 40.000 millones de dólares y una década es el costo estimado para recuperar el sistema eléctrico venezolano.

Así lo hizo saber la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (AVIEM).

El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

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