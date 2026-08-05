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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Fútbol

Radamel Falcao García confesó por qué rechazó volver a River Plate tras su carrera en Europa: “Ya no estaba en las condiciones adecuadas”

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
El futbolista colombiano Radamel Falcao García-Foto: EFE
El futbolista colombiano Radamel Falcao García-Foto: EFE
El histórico delantero colombiano reveló que el miedo a opacar su legado en Argentina influyó en su decisión de no regresar al conjunto “Millonario”.

Radamel Falcao García volvió a encender la conversación futbolística en el continente tras hacer un revelador balance sobre las decisiones que marcaron el tramo final de su carrera profesional, de la cual hoy se encuentra retirado tras un paso como comentarista deportivo.

Durante una entrevista con el creador “Ezequiel” el máximo goleador colombiano abordó una de las preguntas que por años inquietó a la afición argentina: ¿Qué tan cerca estuvo realmente de volver a River Plate?.

​“Un 5”, respondió tajantemente el 'Tigre' al calificar del 1 al 10 las posibilidades reales que existieron para vestir nuevamente la camiseta del conjunto de Núñez.

Más allá de la cifra, lo que generó un fuerte impacto entre los fanáticos fueron los argumentos que dio el atacante samario para declinar un posible retorno a la liga argentina. Falcao admitió que el factor físico y el peso de su propio legado jugaron un rol determinante.

​“Yo estaba en Europa, quizá en un muy buen momento y no se daba para volver. Ya cuando se dio la opción, yo ya no estaba en las condiciones adecuadas para ir al fútbol argentino. Yo había dejado una muy buena imagen y tenía miedo de perder eso”, confesó.

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Las declaraciones de Falcao no pasaron desapercibidas en Colombia, donde provocaron una inevitable comparación con la decisión que tomó poco tiempo después, firmar con Millonarios en 2024.

Aunque en su momento el arribo del 'Tigre' a Bogotá paralizó al fútbol sudamericano por la magnitud del movimiento, su etapa con el cuadro embajador estuvo marcada por los altibajos.

Durante los tres semestres en los que vistió la camiseta azul, el delantero aportó experiencia, liderazgo y goles puntuales, pero las lesiones recurrentes y el desgaste propio de la edad le impidieron coronarse campeón antes de rescindir su vínculo.

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Las palabras del delantero atacante dejan hoy una paradoja sobre la mesa, el mismo temor a no rendir en el exigente fútbol argentino terminó contradiciendo con una travesía en Colombia donde, pese al cariño indiscutible de la hinchada, el desenlace deportivo no fue el esperado.

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