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Falleció el obispo venezolano monseñor Tulio Ramírez, figura fundamental en el proceso de beatificación y canonización del Dr. José Gregorio Hernández

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Obispo venezolano monseñor Tulio Ramírez - Foto: X
Obispo venezolano monseñor Tulio Ramírez - Foto: X
Los restos de Ramírez serán trasladados a la Santa Iglesia Catedral Nuestra Señora de Copacabana, situada en Guarenas.

Este miércoles se dio a conocer la muerte del obispo venezolano monseñor Tulio Ramírez, figura fundamental en el proceso de beatificación y canonización del Dr. José Gregorio Hernández.

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Según reportes, el obispo de la Diócesis de Guarenas partió del plano terrenal en Caracas (capital de Venezuela).

Recientemente, la propia diócesis notificó el ingreso de Ramírez al Centro Médico de Caracas, recinto de salud donde se requirieron donantes de sangre para su atención.

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El funeral del religioso inició este mismo miércoles 12 de agosto a partir de las 7:00 p.m. con la instalación de la capilla ardiente en el templo parroquial Santa Cruz de Pacairigua, ubicado en Guatire, estado Miranda.

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Para el jueves 13 de agosto se tiene programada una jornada de oración que contempla el desarrollo de misas.

Al término de los actos litúrgicos, los restos de monseñor Tulio Ramírez serán trasladados a la Santa Iglesia Catedral Nuestra Señora de Copacabana, situada en Guarenas.

La significativa trayectoria de Ramírez se resume en su rol como eclesiástico, canonista, profesor y obispo.

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