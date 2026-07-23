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Jueves, 23 de julio de 2026
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Feminicidio

Esto se sabe del caso de María Potosí, joven con ocho meses de embarazo hallada sin vida en Cali: familiares piden ayuda para encontrar al bebé

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Hallan sin vida a María Camila Potosí - Canva
Hallan sin vida a María Camila Potosí - Canva
Las investigaciones forenses confirmaron que el bebé no estaba dentro de su vientre en el momento del hallazgo.

La Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adelanta las investigaciones para esclarecer el asesinato de María Camila Potosí Gómez, la joven de 21 años que se encontraba en el octavo mes de embarazo y cuyo cuerpo fue hallado el pasado 20 de julio en La Buitrera, Cali.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los investigadores trabajan para reconstruir los hechos y dar con el paradero de los responsables. Asimismo, según lo revelado por RCN, las investigaciones forenses confirmaron que el bebé no estaba dentro de su vientre en el momento del hallazgo.

El cuerpo de María Camila Potosí fue encontrado a orillas de un río, en el sector de La Buitrera, luego de permanecer desaparecida desde el 16 de julio. La joven fue vista por última vez cuando subió a una motocicleta junto a otra mujer, quien ahora es el principal foco de las investigaciones. Además, el cadáver presentaba signos de tortura y múltiples heridas con arma blanca.

La familia de María Camila pidió ayuda para encontrar al bebé, luego de que las autoridades confirmaran que el cuerpo no tenía el feto. “Con este llamado quiero pedir colaboración y seguir, de ahora en adelante, en esta lucha, con la fe y la esperanza que tengo de que mi bebé puede estar viva, para encontrarla, que aparezca y que las personas que la tengan se toquen el corazón y me la devuelvan”, dijo Alba Luz, familiar de la joven, en entrevista con Noticias RCN.

Finalmente, en redes sociales se divulgaron imágenes en las que se evidencia el recibimiento que la comunidad le dio al cuerpo de la joven. Una extensa caravana de motocicletas y vehículos acompañó el traslado desde la morgue hasta su casa, donde familiares y amigos la esperaban para darle el último adiós.

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