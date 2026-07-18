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Gobernador de Michoacán propone quitar policías municipales infiltradas por crimen organizado y sustituirlas por la Guardia Nacional

julio 18, 2026
Por: Redacción NTN24
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, planteó desaparecer las policías municipales del estado debido a la infiltración del crimen organizado en estas corporaciones, proponiéndolas sustituir por elementos de la Guardia Nacional. El reconocimiento representa una admisión explícita de la vulnerabilidad de las fuerzas de seguridad locales ante grupos delictivos que operan en la entidad.

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