Hipismo de luto: falleció el legendario jinete venezolano Ángel Francisco Parra
El histórico jinete venezolano Ángel Francisco Parra falleció este miércoles 12 de agosto a los 79 años de edad en Caracas, Venezuela.
Según reportes, el fallecimiento de este legendario deportista se produjo tras batallar contra un cáncer avanzado.
Nacido el 6 de diciembre de 1946 en el barrio El Saladillo, en Maracaibo, estado Zulia, Parra construyó una de las carreras más gloriosas en la historia del 'deporte purasangre'.
Debutó a los 14 años en el desaparecido Hipódromo de La Limpia (Zulia) en 1960. Con el paso de los años se convirtió en el máximo ganador del Clásico Simón Bolívar con 5 victorias, incluyendo un histórico triplete consecutivo entre 1971 y 1973.
Entre otros logros materializados, Parra se convirtió en el primer venezolano en superar la barrera de los 1.500 triunfos.
Gracias a su impecable estilo de arreo en la recta final, en el año 2000 alcanzó la mítica cifra de 2.000 carreras ganadas.
El hipismo es un deporte a caballo en carreras de velocidad en pista. En Venezuela es una tradición cultural e industrial de gran arraigo popular.