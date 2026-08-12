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Hipismo

Hipismo de luto: falleció el legendario jinete venezolano Ángel Francisco Parra

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Lazo negro, símbolo de luto / Legendario jinete venezolano Ángel Francisco Parra - Fotos de referencia: Pexels / X
Lazo negro, símbolo de luto / Legendario jinete venezolano Ángel Francisco Parra - Fotos de referencia: Pexels / X
El fallecimiento de este reconocido deportista se produjo tras batallar contra un cáncer avanzado.

El histórico jinete venezolano Ángel Francisco Parra falleció este miércoles 12 de agosto a los 79 años de edad en Caracas, Venezuela.

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Según reportes, el fallecimiento de este legendario deportista se produjo tras batallar contra un cáncer avanzado.

Nacido el 6 de diciembre de 1946 en el barrio El Saladillo, en Maracaibo, estado Zulia, Parra construyó una de las carreras más gloriosas en la historia del 'deporte purasangre'.

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Debutó a los 14 años en el desaparecido Hipódromo de La Limpia (Zulia) en 1960. Con el paso de los años se convirtió en el máximo ganador del Clásico Simón Bolívar con 5 victorias, incluyendo un histórico triplete consecutivo entre 1971 y 1973.

Entre otros logros materializados, Parra se convirtió en el primer venezolano en superar la barrera de los 1.500 triunfos.

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Gracias a su impecable estilo de arreo en la recta final, en el año 2000 alcanzó la mítica cifra de 2.000 carreras ganadas.

El hipismo es un deporte a caballo en carreras de velocidad en pista. En Venezuela es una tradición cultural e industrial de gran arraigo popular.

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