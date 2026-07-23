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Jueves, 23 de julio de 2026
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Aranceles

Trump prepara nueva ofensiva arancelaria contra 60 países: Colombia quedaría gravada con un impuesto del 12,5%

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - EFE.
Donald Trump - EFE.
La Casa Blanca busca mantener su estrategia comercial con nuevos gravámenes, pese a los reveses judiciales que limitaron sus anteriores medidas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para lanzar una nueva ronda de aranceles a las importaciones con el objetivo de mantener su política comercial, justo cuando está por expirar el gravamen global del 10% que su administración aplicó de forma temporal a productos extranjeros, lo anterior según informa AFP y El País.

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La medida que está presente vence a la medianoche de este viernes y la Casa Blanca ya trabaja en un mecanismo legal que deje reemplazarla prácticamente de manera inmediata.

Según medios de los Estados Unidos, el nuevo paquete se estaría anunciando en las próximas horas y estaría dirigido a decenas de países, además de la Unión Europea, usando una herramienta diferente a la empleada anteriormente. La estrategia querría mantener el nivel de presión comercial que Trump ve como clave para impulsar la industria de su país.

El nuevo plan busca recurrir a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una norma que permite imponer sanciones comerciales a países que, según Washington, aún tienen prácticas desleales.

En esta ocasión, la administración afirma que varias naciones no han aplicado controles suficientes para negar la entrada al mercado estadounidense de productos elaborados con trabajo forzado.

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La propuesta afectaría a 59 países y a la Unión Europea, con aranceles de entre el 10% y el, como en el caso de Colombia y otros países, del 12,5% lo que en la práctica reemplazaría el gravamen general que expira este viernes.

Por otro lado, la Casa Blanca estudia una segunda ronda de aranceles en contra de un grupo menor de países por supuestas prácticas desleales en sus sectores manufactureros.

La ofensiva comercial aterriza después de muchos reveses judiciales para Trump. En febrero, la Corte Suprema anuló el uso de una ley de emergencia que el mandatario había utilizado para justificar sus llamados "aranceles del Día de la Liberación", al pensar que excedía las facultades presidenciales. Como consecuencia, la administración buscó a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición temporal que solo permite mantener ese tipo de medidas durante 150 días.

Ahora que ese plazo concluye, la Casa Blanca vuelve a cambiar su estrategia jurídica para evitar que desaparezcan los impuestos a las importaciones.

En paralelo, Trump, de igual forma, sorprendió esta semana al utilizar una disposición prácticamente olvidada de la Ley Arancelaria de 1930 para imponer un arancel del 50 % a miles de millones de dólares en productos procedentes de Canadá. Se trata de una norma que nunca antes había sido usada con ese propósito y su aplicación ya genera dudas entre especialistas en comercio internacional.

Expertos en derecho comercial ven que la administración está llevando al límite las facultades que el Congreso concedió al presidente para aplicar aranceles. Peter Harrell, investigador de la Universidad de Georgetown, afirma que estas herramientas fueron diseñadas para responder a disputas específicas con determinados países y no para transformar de manera permanente el sistema arancelario de Estados Unidos.

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