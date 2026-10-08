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Falleció Margaret Hamilton a los 90 años: la mujer detrás del software que ayudó a llevar al hombre a la Luna

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Margaret Hamilton - AFP
Margaret Hamilton - AFP
La pionera de la informática lideró el equipo del MIT que desarrolló el software de vuelo de las misiones Apolo y ayudó a consolidar la ingeniería de software como una disciplina.

En las últimas horas se confirmó la muerte de Margaret Hamilton, una de las figuras fundamentales en la historia de la informática y de la exploración espacial. La científica estadounidense falleció el pasado 30 de septiembre, a los 90 años, según informó el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde desarrolló buena parte de su carrera y lideró el equipo encargado del software de vuelo del programa Apolo.

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Hamilton fue una de las responsables del desarrollo del software que permitió a las computadoras de las misiones Apolo controlar procesos críticos durante los vuelos a la Luna. Su trabajo tuvo un papel especialmente importante durante el Apolo 11, la misión que el 20 de julio de 1969 consiguió que Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaran por primera vez sobre la superficie lunar.

En aquella época, el software todavía no tenía el reconocimiento como disciplina de ingeniería que tiene actualmente. Hamilton trabajó precisamente para cambiar esa percepción y lideró una división que llegó a reunir a cientos de personas. El MIT señala que durante más de dos décadas abrió nuevos caminos en la informática y la ingeniería, además de publicar más de 130 trabajos, informes y artículos relacionados con sus investigaciones.

El software que evitó que el Apolo 11 abortara el aterrizaje

Uno de los momentos más recordados de su trayectoria ocurrió durante el descenso del módulo lunar Eagle. La computadora de a bordo comenzó a emitir una alarma de sobrecarga, conocida como 1202, mientras los astronautas se aproximaban a la superficie lunar.

El sistema estaba recibiendo más tareas de las que podía procesar al mismo tiempo. Sin embargo, el software desarrollado por el equipo de Hamilton había sido diseñado con un sistema de prioridades que permitía mantener las funciones esenciales y descartar temporalmente procesos menos importantes.

Debido a esto, el sistema pudo continuar con las tareas necesarias para el aterrizaje y el equipo de control de misión autorizó que la operación siguiera adelante. NASA recuerda que el diseño desarrollado por Hamilton y su equipo fue fundamental para que el sistema pudiera superar aquella situación durante los momentos críticos del descenso.

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Cabe resaltar que la preocupación de Hamilton por anticipar errores había comenzado años antes.

Uno de los episodios más conocidos ocurrió cuando su hija, Lauren, activó accidentalmente en un simulador un programa denominado P01 mientras se encontraba en una simulación de vuelo. El sistema terminó colapsando. Hamilton consideró que un error similar podía producirse durante una misión real y propuso modificar el software para impedirlo.

Su propuesta fue rechazada inicialmente bajo el argumento de que los astronautas estaban suficientemente entrenados como para no cometer ese error. Sin embargo, durante el Apolo 8, en 1968, el astronauta Jim Lovell activó accidentalmente P01 durante el vuelo y se perdió información de navegación. Hamilton y su equipo fueron llamados para solucionar el problema y, posteriormente, los cambios que había planteado fueron incorporados al programa. El episodio se convirtió en uno de los primeros ejemplos de lo que hoy se conoce como programación defensiva.

Una pionera de la ingeniería de software

Hamilton nació en Indiana en 1936 y estudió Matemáticas en Earlham College. En 1959 comenzó a trabajar en el MIT, donde inicialmente participó en proyectos relacionados con meteorología y posteriormente trabajó en el Laboratorio Lincoln, incluido el sistema SAGE, uno de los primeros sistemas computarizados de defensa aérea de Estados Unidos.

En 1965 llegó al Laboratorio de Instrumentación del MIT para trabajar en el software de las misiones Apolo. Allí terminó dirigiendo la División de Ingeniería de Software y fue responsable del desarrollo del software de vuelo utilizado en las misiones lunares.

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Asimismo, Hamilton también fue una de las personas que ayudaron a popularizar el concepto de “ingeniería de software”, una expresión que en aquella época todavía era poco habitual. Su objetivo era que el desarrollo de programas recibiera el mismo reconocimiento profesional que otras ramas de la ingeniería.

Había que encontrar una solución, y la encontramos”, recordó Hamilton años después sobre el trabajo realizado para el programa Apolo.

Su trabajo fue reconocido con numerosos premios. En 2003 recibió el NASA Exceptional Space Act Award por sus contribuciones científicas y técnicas y, en 2016, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad, uno de los mayores reconocimientos civiles del país.

La imagen de Hamilton junto a una enorme pila de páginas con el código desarrollado para las misiones Apolo también terminó convirtiéndose en una de las fotografías más conocidas de la historia de la informática. En 2015, el código del software Apolo que ayudó a desarrollar fue publicado íntegramente en GitHub y, dos años después, Hamilton fue convertida en una minifigura oficial de LEGO.

Después de su paso por el programa Apolo, Hamilton continuó trabajando en el desarrollo de sistemas complejos. En 1976 fundó Higher Order Software y, en 1986, creó Hamilton Technologies, compañía desde la que continuó desarrollando herramientas y métodos relacionados con la ingeniería de software.

Con su muerte, la informática y la exploración espacial pierden a una de las figuras que ayudaron a construir los sistemas que hicieron posible uno de los mayores hitos tecnológicos del siglo XX. Hamilton dejó, además, un legado que trascendió el programa Apolo: ayudó a convertir el desarrollo de software en una disciplina de ingeniería y estableció principios de diseño orientados a anticipar errores que continúan siendo relevantes en la tecnología actual.

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