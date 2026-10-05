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Lunes, 05 de octubre de 2026
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Falleció reconocido periodista colombiano que llevaba más de 40 años ejerciendo esta labor: esto se sabe

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Falleció reconocido periodista colombiano - Canva
Falleció reconocido periodista colombiano - Canva
El periodista, abogado, publicista y pianista empírico falleció en la madrugada de este lunes 5 de octubre, tras enfrentar un cáncer agresivo.

Cali está de luto. En la madrugada de este lunes 5 de octubre falleció Mario Fernando Prado López, abogado, publicista, periodista, columnista y pianista empírico, reconocido durante décadas por su trabajo en los medios de comunicación y, especialmente, por sus columnas en El País, donde escribió bajo el seudónimo de ‘Sirirí’.

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El País confirmó su fallecimiento y señaló que Prado murió después de enfrentar durante varias semanas un cáncer muy agresivo. La noticia generó mensajes de despedida de diferentes figuras de la región, quienes destacaron su trayectoria y el vínculo que construyó durante años con Cali y el Valle del Cauca.

Cabe resaltar que la relación de Prado con El País se extendió por más de 40 años. Él mismo contó, en una columna publicada en abril de 2025, que su llegada al periódico se produjo cuando todavía estudiaba Derecho en la Universidad Santiago de Cali y que su primera colaboración estuvo relacionada con una visita a Japón del Trío Montecarlo. Con el paso del tiempo, continuó escribiendo crónicas, reportajes y columnas de opinión, hasta consolidar a ‘Sirirí’ como uno de sus personajes más reconocidos.

Su estilo combinó opinión, humor y una particular manera de retratar situaciones de la vida caleña. Esa faceta también le permitió obtener, en dos oportunidades, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. En 1999 ganó en la categoría de Humor, en prensa, por trabajos como ‘Cuando éramos pobres’, mientras que en 2000 recibió otro reconocimiento por una entrevista realizada en su programa ‘Mario Fernando Piano’.

El piano fue una de las facetas que más identificó a Prado en sus últimos años. Era un músico empírico y autodidacta que aprendió a tocar sin formación tradicional y que convirtió el instrumento en una herramienta para entrevistar, conversar y acercarse a diferentes personajes. En 2022, El País relató cómo llevaba su piano por distintos lugares de Cali para interpretar canciones frente a públicos poco habituales.

Su última etapa profesional también estuvo marcada por reconocimientos a su trayectoria. En abril de 2026, El País publicó un homenaje en el que se destacó su recorrido como periodista, músico y publicista, mientras que en agosto recibió una condecoración de la Asamblea del Valle del Cauca por su aporte a la región, según reportes publicados tras su fallecimiento.

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Tras conocerse su muerte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, recordó a Prado y destacó su humor, creatividad y las columnas de opinión que durante décadas hicieron parte de la vida de los vallecaucanos. La Alcaldía de Cali también expresó sus condolencias a familiares, amigos y allegados del periodista.

Con la muerte de Mario Fernando Prado desaparece una figura que durante décadas estuvo presente en la conversación pública de Cali. Desde las columnas firmadas como ‘Sirirí’ hasta el piano con el que entrevistó y entretuvo a distintas generaciones, su trabajo quedó ligado a una forma particular de contar la ciudad.

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