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Lunes, 02 de noviembre de 2026
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Europa

Países europeos vuelven a ser blanco de ciberataques masivos a refrigeradores de supermercados: esto sucedió

noviembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Supermercado en Bélgica - Foto: EFE
Supermercado en Bélgica - Foto: EFE
A mediados de octubre, un ataque similar afectó cientos de supermercados en Francia, que se vieron forzados a desechar enormes cantidades de productos frescos y congelados.

Decenas de comercios de empresas como Carrefour e Ikea sufrieron este lunes un ciberataque que disparó las temperaturas de sus sistemas de refrigeración, señalaron las empresas en el segundo incidente de este tipo en Europa en un mes.

A mediados de octubre, un ataque similar afectó cientos de supermercados en Francia, que se vieron forzados a desechar enormes cantidades de productos frescos y congelados.

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También en Suecia algunas cadenas de distribución reportaron este lunes un fuerte aumento de temperaturas en sus refrigeradores y congeladores que estropeó sus productos.

El portavoz belga del grupo Carrefour, Mich Vergauwen, aseguró que el impacto del incidente "es muy limitado".

Solo afectó 15 de los 700 locales del grupo en el país, y no a todos sus refrigeradores, explicó.

"Es un ciberataque. No hay otra razón", aseguró.

De su lado, una portavoz de Ikea Bélgica indicó que un ciberataque en su tienda en Mons, en el suroeste de Bélgica, hizo subir súbitamente la temperatura de los congeladores el lunes temprano.

Es la única tienda de Ikea afectada "porque usa un proveedor distinto a las otras" presentes en Bélgica, señaló.

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Las cadenas de distribución Intermarché y Colruyt también experimentaron problemas técnicos con los sistemas de refrigeración de algunos locales.

En el caso de Colruyt tuvieron cinco locales afectados, mientras que en Intermarché la cifra asciende a 15.

"En algunos casos solo implicó a un refrigerador, con lo que el impacto ha sido bastante limitado", dijo un portavoz de Intermarché.

Medios belgas señalaron también problemas en establecimientos de la cadena Delhaize.

En una tienda en Boortmeerbeek, al noreste de Bruselas, los refrigeradores y congeladores estaban vacíos y un cartel informaba: "Debido a los ciberataques, no habrá productos en los estantes refrigerados ni congelados".

El problema no se limita a Bélgica. En varios supermercados suecos, las temperaturas de los refrigeradores y congeladores se dispararon durante la madrugada del lunes, informaron las cadenas de distribución Ica y Coop.

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