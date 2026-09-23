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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Hijo del periodista Yamid Amat Serna se pronuncia sobre el estado de salud de su padre: "Con inmensa ilusión y esperanza"

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Yamid Amat se encuentra en UCI - Canva y redes
Yamid Amat se encuentra en UCI - Canva y redes
El periodista se encuentra en estado crítico y bajo pronóstico reservado, de acuerdo con un comunicado publicado por la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El periodista Yamid Amat Ruiz permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir dificultades en el sistema respiratorio, según informó la Fundación Santa Fe de Bogotá informó a través de un comunicado.

Según la entidad, a solicitud de la familia, Amat ingresó a la Fundación Santa Fe de Bogotá durante la noche del lunes 21 de septiembre y, desde entonces, ha requerido manejo integral y multidisciplinario por parte del equipo médico.

Ante la situación, Yamid Amat Serna, hijo del periodista, se pronunció en sus redes sociales para agradecer los mensajes de cariño y acompañamiento que han recibido.

“Gracias infinitas por todos los mensajes de apoyo, cariño y solidaridad a mi padre”, escribió el hijo del comunicador.

“Llegan a su corazón y al nuestro, su familia, con inmensa ilusión y esperanza, mientras él recibe atención y cuidado intensivo en la Fundación Santa Fe”, agregó.

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De acuerdo con un comunicado publicado por la entidad médica, el periodista se encuentra en estado crítico y bajo pronóstico reservado.

“La Fundación Santa Fe de Bogotá, a solicitud de la familia, se permite informar que el señor Yamid Amat Ruiz se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos”, señaló la institución.

Asimismo, informaron que, el comunicador superó las primeras seis horas críticas y ahora atraviesa las 48 horas de un tratamiento especial, durante el cual es valorado por parte de un equipo médico especializado. Su familia permanece junto a él durante este proceso.

Uno de los principales capítulos de su carrera fue la fundación de CM&, noticiero que permaneció durante 33 años en la televisión colombiana. El espacio se convirtió en uno de los referentes de la información nacional y estuvo marcado por el estilo periodístico de Amat.

A lo largo de su extensa carrera, el periodista también ha formado parte de diferentes proyectos informativos y ha ejercido una influencia significativa en varias generaciones de comunicadores.

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