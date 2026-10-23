NTN24
Viernes, 23 de octubre de 2026
Viernes, 23 de octubre de 2026
Donald Trump

"Nos ocuparemos de Cuba en nuestro regreso de Irán. Haremos una pequeña parada": Trump lanza dura advertencia sobre la dictadura

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Apenas minutos antes del anuncio de Trump, el secretario Rubio instó este viernes a los cubanos a entrar en contacto de forma "discreta" con los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner a la dictadura cubana en la mira de Washington y anticipó quién liderará las negociaciones con La Habana.

Durante un mitin en Florida, de cara a las elecciones de medio término de noviembre, Trump aseguró que una vez resuelto el conflicto con Irán, su administración se ocupará de Cuba y enviará al secretario de Estado, Marco Rubio, a concluir las conversaciones.

o

"Nos ocuparemos de Cuba a nuestro regreso de Irán. Haremos una pequeña parada", afirmó Trump ante sus seguidores.

El mandatario añadió que "regresaremos de Irán con esos hermosos barcos que pasarán frente a Cuba, haremos que uno de ellos se detenga a unas 50 yardas de la costa" y entonces enviarán a Marco Rubio para "cerrar la puerta".

Esta nueva advertencia se produce en medio de la creciente presión económica que ha ejecutado Washington sobre el régimen comunista cubano.

Trump enfatizó: "Tenemos el ejército más poderoso del mundo. Tenemos el mejor equipamiento militar del mundo", en referencia a la capacidad de su país para intervenir en la región.

Faziel Iglesias, analista político y experto en sociología de la Universidad de Puerto Rico, consultado por NTN24, calificó la posible intervención como "una necesidad histórica".

El experto señaló que "con el triunfo de la revolución cubana en 1959, Cuba fue extrapolada de su hemisferio, del hemisferio occidental, y Cuba copió, se le impuso mejor la concepción del Estado y el derecho soviético".

Iglesias destacó la grave crisis humanitaria que atraviesa la isla: "Los cubanos viven la peor crisis de su historia, los cubanos mueren a cada día, es una sociedad que en los últimos cinco años ha perdido aproximadamente de tres a cuatro millones de habitantes".

o

El analista agregó que el pueblo cubano está indefenso porque "el monopolio de la fuerza, el monopolio del discurso, el monopolio de todos los medios de comunicación lo tiene el régimen".

Respecto a la posibilidad de una intervención similar a la ocurrida en Venezuela, Iglesias afirmó: "Yo estoy completamente convencido es que el pueblo cubano completamente está ansioso por la llegada de las tropas norteamericanas para que les tilpen ese quiste que les ha menguado la vida durante 68 años".

La designación de Marco Rubio, secretario de Estado de origen cubano, para liderar estas negociaciones representa una señal clara del enfoque que la administración Trump pretende dar al tema cubano en los próximos meses.

Apenas minutos antes del anuncio de Trump, el secretario Rubio instó este viernes a los cubanos a entrar en contacto de forma "discreta" con los servicios de inteligencia de su país para "lograr un cambio" en la isla y sacar al régimen de Miguel Díaz-Canel.

Rubio formuló el llamado en momentos en que Washington presiona al régimen cubano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Temas relacionados:

Donald Trump

Cuba

Régimen cubano

Dictadura en Cuba

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Eva Ferrer viajará a EE. UU. y daría información a DEA y al Departamento de Estado sobre señalamientos contra Verónica Alcocer: se conoce la fecha

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“La sociedad tiene que movilizarse para generar condiciones”: Schamis sobre elecciones en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

De Gestor de Paz a extraditado: De la Espriella mandó al cabecilla de las FARC ‘mocho olmedo’ a EEUU

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Régimen cubano habría recrudecido el abuso contra los presos políticos y la persecución

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Despliegues navales y operaciones aéreas: así amplía EE. UU. su presencia militar en América Latina

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Eva Ferrer y Verónica Alcocer - Foto: Redes sociales
Verónica Alcocer

Eva Ferrer viajará a EE. UU. y daría información a DEA y al Departamento de Estado sobre señalamientos contra Verónica Alcocer: se conoce la fecha

Manifestantes en Venezuela exige elecciones - Foto: AFP
Elecciones

“La sociedad tiene que movilizarse para generar condiciones”: Schamis sobre elecciones en Venezuela

Soldados del Ejército colombiano | Foto: AFP
Narcoterrorismo

"Colombia está en guerra contra el narcoterrorismo, no tenemos un conflicto interno": experto

Foto: La Noche
Verónica Alcocer

Conocimos audio que Eva Ferrer presentó a la fiscal y que comprometería dineros oficiales

Dgcim / AVN
DGCIM

Denuncian que funcionarios del DGCIM buscan apropiarse de apartamento de coronel detenido en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Imágenes operación contra Clan del Golfo. (Fuerzas Militares de Colombia)
Comando Sur

Militares de Estados Unidos que detuvieron a Maduro confirman que la DEA participó en captura de cabecilla de alto rango en Turbo, Antioquia

Captura de alias 'Chorro' - Policía de Colombia
Tolima

Cayó alias ‘Chorro’ o ‘el dueño del gatillo’, temido sicario de 20 años y quien sería uno de los criminales más peligrosos del Tolima

Capturan al exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins - Foto: Fiscalía
San Andrés

Por presunta extorsión y secuestro, capturan al exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins: esto se sabe

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Raphinha y Endrick Moreira | Foto: EFE
Brasil

Alerta por futbolista sudamericano que volvió a lesionarse tras partido con la selección de su país

Imágenes operación contra Clan del Golfo. (Fuerzas Militares de Colombia)
Comando Sur

Militares de Estados Unidos que detuvieron a Maduro confirman que la DEA participó en captura de cabecilla de alto rango en Turbo, Antioquia

Captura de alias 'Chorro' - Policía de Colombia
Tolima

Cayó alias ‘Chorro’ o ‘el dueño del gatillo’, temido sicario de 20 años y quien sería uno de los criminales más peligrosos del Tolima

Capturan al exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins - Foto: Fiscalía
San Andrés

Por presunta extorsión y secuestro, capturan al exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins: esto se sabe

Presidente Donald J. Trump-Foto: EFE
Superinteligencia

Donald Trump decreta reemplazar el término "inteligencia artificial" por "superinteligencia" en las agencias de EE. UU.

Inteligencia Artificial - Foto: AFP
Inteligencia Artificial

Funcionario de Google advierte que la inteligencia artificial podría causar "incidentes graves" en uno o dos años

Basura en el Lago de Maracaibo (Zulia, Venezuela) - Fotos: Instagram
Lago de Maracaibo

"Miren cómo está, no quiero imaginar cómo se verá en 10 años; que Dios se apiade de nosotros": ciudadano muestra la cantidad de basura que hay en el Lago de Maracaibo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023