"Nos ocuparemos de Cuba en nuestro regreso de Irán. Haremos una pequeña parada": Trump lanza dura advertencia sobre la dictadura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner a la dictadura cubana en la mira de Washington y anticipó quién liderará las negociaciones con La Habana.

Durante un mitin en Florida, de cara a las elecciones de medio término de noviembre, Trump aseguró que una vez resuelto el conflicto con Irán, su administración se ocupará de Cuba y enviará al secretario de Estado, Marco Rubio, a concluir las conversaciones.

"Nos ocuparemos de Cuba a nuestro regreso de Irán. Haremos una pequeña parada", afirmó Trump ante sus seguidores.

El mandatario añadió que "regresaremos de Irán con esos hermosos barcos que pasarán frente a Cuba, haremos que uno de ellos se detenga a unas 50 yardas de la costa" y entonces enviarán a Marco Rubio para "cerrar la puerta".

Esta nueva advertencia se produce en medio de la creciente presión económica que ha ejecutado Washington sobre el régimen comunista cubano.

Trump enfatizó: "Tenemos el ejército más poderoso del mundo. Tenemos el mejor equipamiento militar del mundo", en referencia a la capacidad de su país para intervenir en la región.

Faziel Iglesias, analista político y experto en sociología de la Universidad de Puerto Rico, consultado por NTN24, calificó la posible intervención como "una necesidad histórica".

El experto señaló que "con el triunfo de la revolución cubana en 1959, Cuba fue extrapolada de su hemisferio, del hemisferio occidental, y Cuba copió, se le impuso mejor la concepción del Estado y el derecho soviético".

Iglesias destacó la grave crisis humanitaria que atraviesa la isla: "Los cubanos viven la peor crisis de su historia, los cubanos mueren a cada día, es una sociedad que en los últimos cinco años ha perdido aproximadamente de tres a cuatro millones de habitantes".

El analista agregó que el pueblo cubano está indefenso porque "el monopolio de la fuerza, el monopolio del discurso, el monopolio de todos los medios de comunicación lo tiene el régimen".

Respecto a la posibilidad de una intervención similar a la ocurrida en Venezuela, Iglesias afirmó: "Yo estoy completamente convencido es que el pueblo cubano completamente está ansioso por la llegada de las tropas norteamericanas para que les tilpen ese quiste que les ha menguado la vida durante 68 años".

La designación de Marco Rubio, secretario de Estado de origen cubano, para liderar estas negociaciones representa una señal clara del enfoque que la administración Trump pretende dar al tema cubano en los próximos meses.

Apenas minutos antes del anuncio de Trump, el secretario Rubio instó este viernes a los cubanos a entrar en contacto de forma "discreta" con los servicios de inteligencia de su país para "lograr un cambio" en la isla y sacar al régimen de Miguel Díaz-Canel.

Rubio formuló el llamado en momentos en que Washington presiona al régimen cubano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.