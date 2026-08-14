NTN24
Viernes, 14 de agosto de 2026
Viernes, 14 de agosto de 2026
Venezuela

Reactivan por completo las operaciones del puerto de La Guaira tras los devastadores terremotos en Venezuela

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
USS Fort Lauderdale en el Puerto de La Guaira: Foto X: @Southcom
USS Fort Lauderdale en el Puerto de La Guaira: Foto X: @Southcom
El terminal más importante de vía marítima de Venezuela sufrió graves afectaciones, pero ahora vuelve a recibir buques y trasladar carga luego de semanas de interrupción.

El Puerto de La Guaira opera de nuevo al 100% en sus actividades de carga, descarga y recepción de buques, esto tras estar afectado por los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio.

o

La reactivación refleja el restablecimiento de una infraestructura fundamental para el comercio a nivel exterior venezolano. Lo anterior después de que los daños provocados por los movimientos sísmicos le obligasen a suspender de forma temporal algunas de sus labores y desviar embarcaciones a otros terminales.

Rusvel Gutiérrez, presidente de la Cámara de Comerciantes, Industriales y Aduaneros de La Guaira, aseguró que ya están están habilitadas las operaciones para importadores, exportadores y agentes de tránsito. ““Hoy vemos que ya operativamente el puerto de La Guaira está 100% operativo”, afirmó, según declaraciones difundidas por Unión Radio.

No obstante, la recuperación de la infraestructura portuaria no quiere decir que el sector haya recuperado completamente su actividad comercial. Gutiérrez indicó que de los 1.200 agentes aduaneros que se encuentran trabajando normalmente en el puerto, solo hay 100 que se encuentran activos. Esto significa que aproximadamente 8,3% del total está activo y refleja la reducción que aún hay en el movimiento de mercancías.

El dirigente gremial detalló que las operaciones comerciales de igual forma se están realizando de manera complementaria desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, mientras el sector sigue recuperándose de los efectos de los terremotos.

o

La recuperación del puerto se empezó luego de varias semanas de pausa. En el transcurso la emergencia, se habían establecido restricciones para las operaciones vía mar y parte de las instalaciones se usaron de forma temporal para atender las consecuencias de la tragedia.

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) comunicó anteriormente el fin de la contingencia operativa y junto a esto, la eliminación del desvío preventivo de buques a otros puertos nacionales. Con aquella medida, las cargas cuyo destino final fuera La Guaira pueden volver a ingresar de forma directa por ese terminal.

La recuperación comenzó de manera progresiva previo a la normalización completa. Algunas compañías navieras anunciaron el restablecimiento paulatino de sus servicios luego de realizar evaluaciones de seguridad y coordinar con las autoridades.

Temas relacionados:

Venezuela

La Guaira

Barco

Internacional

Buque

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia unida frente a la tragedia: así avanzan los rescates para encontrar vidas en las zonas más afectadas del país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Líder de los topos azteca mantiene la esperanza de hallar vida y cuestiona protocolo de 72 horas de la ONU

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Los juristas cómo califican el acuerdo para reforma integral del Tribunal Supremo de Justicia?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
"Silencio por favor", el pedido de los rescatistas en Cali en medio de los trabajos de rescate - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

"SILENCIO, POR FAVOR": así es como hay que moverse en las zonas de rescate del terremoto en Colombia

Foto: Guantes eléctricos ICE
ICE

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Familia separada por el ICE - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Familia venezolana vive una pesadilla tras ser separada por ICE pese a tener protección legal en Estados Unidos

Diálogos en Venezuela - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"Me parece acertado": abogado Zair Mundaray sobre anuncio del primer ciclo de diálogo en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Daños en Manizales por el sismo - Cortesía
Terremoto en Colombia

Así quedaron varios puntos de Manizales tras fuerte terremoto: la Catedral Basílica sufrió graves daños

Guardias nacionales botando cargamento de comida en un contenedor de basura en Venezuela - Fotos: Facebook
Dictadura en Venezuela

Graban a guardias nacionales botando cargamento de comida en un contenedor de basura en Venezuela

Delcy Rodríguez y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Mesa de diálogo

"Hay un plan orquestado con tiempos establecidos entre Delcy Rodríguez y Donald Trump": periodista Alejandro Hernández sobre negociaciones en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Daños en Manizales por el sismo - Cortesía
Terremoto en Colombia

Así quedaron varios puntos de Manizales tras fuerte terremoto: la Catedral Basílica sufrió graves daños

Lionel Messi | Foto: EFE
Inter de Miami

Así luce la nueva camiseta del Inter Miami presentada por Lionel Messi e inspirada en estadio de EEUU que pese a su imponencia no albergó el Mundial

Guardias nacionales botando cargamento de comida en un contenedor de basura en Venezuela - Fotos: Facebook
Dictadura en Venezuela

Graban a guardias nacionales botando cargamento de comida en un contenedor de basura en Venezuela

Tour de Francia. (AFP)
Tadej Pogacar

Así quedó la lista de máximos ganadores en la historia del Tour de Francia tras quinto triunfo de Tadej Pogacar: este es el puesto de Egan Bernal

Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

¿Debió ser expulsado? Video de la agresión de uno de los autores de los goles de Argentina a un jugador inglés en la semifinal del Mundial

Delcy Rodríguez y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Mesa de diálogo

"Hay un plan orquestado con tiempos establecidos entre Delcy Rodríguez y Donald Trump": periodista Alejandro Hernández sobre negociaciones en Venezuela

Régimen Ortega- Murillo - Foto: AFP
Régimen Ortega - Murillo

Los sepultureros de la democracia: así el régimen Ortega-Murillo busca controlar todo el poder

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023