Reactivan por completo las operaciones del puerto de La Guaira tras los devastadores terremotos en Venezuela

El Puerto de La Guaira opera de nuevo al 100% en sus actividades de carga, descarga y recepción de buques, esto tras estar afectado por los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio.

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La reactivación refleja el restablecimiento de una infraestructura fundamental para el comercio a nivel exterior venezolano. Lo anterior después de que los daños provocados por los movimientos sísmicos le obligasen a suspender de forma temporal algunas de sus labores y desviar embarcaciones a otros terminales.

Rusvel Gutiérrez, presidente de la Cámara de Comerciantes, Industriales y Aduaneros de La Guaira, aseguró que ya están están habilitadas las operaciones para importadores, exportadores y agentes de tránsito. ““Hoy vemos que ya operativamente el puerto de La Guaira está 100% operativo”, afirmó, según declaraciones difundidas por Unión Radio.

No obstante, la recuperación de la infraestructura portuaria no quiere decir que el sector haya recuperado completamente su actividad comercial. Gutiérrez indicó que de los 1.200 agentes aduaneros que se encuentran trabajando normalmente en el puerto, solo hay 100 que se encuentran activos. Esto significa que aproximadamente 8,3% del total está activo y refleja la reducción que aún hay en el movimiento de mercancías.

El dirigente gremial detalló que las operaciones comerciales de igual forma se están realizando de manera complementaria desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, mientras el sector sigue recuperándose de los efectos de los terremotos.

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La recuperación del puerto se empezó luego de varias semanas de pausa. En el transcurso la emergencia, se habían establecido restricciones para las operaciones vía mar y parte de las instalaciones se usaron de forma temporal para atender las consecuencias de la tragedia.

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) comunicó anteriormente el fin de la contingencia operativa y junto a esto, la eliminación del desvío preventivo de buques a otros puertos nacionales. Con aquella medida, las cargas cuyo destino final fuera La Guaira pueden volver a ingresar de forma directa por ese terminal.

La recuperación comenzó de manera progresiva previo a la normalización completa. Algunas compañías navieras anunciaron el restablecimiento paulatino de sus servicios luego de realizar evaluaciones de seguridad y coordinar con las autoridades.