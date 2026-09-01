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Acuerdo petrolero
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¿Quién es Alejandro Betancourt?, el hombre cuestionado por negocios con PDVSA que ahora está en el acuerdo petrolero con EEUU

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Alejandro Betancourt fue uno de los nombres mencionados por los altos funcionarios que defendieron el acuerdo petrolero de Estados Unidos y Venezuela, y ahora es parte de la discusión debido a que sería uno de los personajes detrás de uno de los mayores desfalcos eléctricos y petroleros de Venezuela. Ahora, el cuestionado empresario es el intermediario petrolero de confianza entre la administración del presidente Donald Trump y el régimen de Delcy Rodríguez. Este es su perfil.

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