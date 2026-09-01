¿Quién es Alejandro Betancourt?, el hombre cuestionado por negocios con PDVSA que ahora está en el acuerdo petrolero con EEUU

Alejandro Betancourt fue uno de los nombres mencionados por los altos funcionarios que defendieron el acuerdo petrolero de Estados Unidos y Venezuela, y ahora es parte de la discusión debido a que sería uno de los personajes detrás de uno de los mayores desfalcos eléctricos y petroleros de Venezuela. Ahora, el cuestionado empresario es el intermediario petrolero de confianza entre la administración del presidente Donald Trump y el régimen de Delcy Rodríguez. Este es su perfil.