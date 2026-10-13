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Martes, 13 de octubre de 2026
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Venezuela

Finalizan reparaciones en el sistema de agua y comienza el restablecimiento del servicio en Caracas y dos estados de Venezuela

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Primer plano de un grifo oxidado al aire libre - Foto de referencia: pexels
Primer plano de un grifo oxidado al aire libre - Foto de referencia: pexels
Las labores incluyeron 41 acciones técnicas en cinco frentes de trabajo y la incorporación de más de 330 litros de agua por segundo hacía la red.

Los trabajos preventivos y correctivos en el Sistema Tuy III concluyeron este martes 13 de octubre, lo que dejará iniciar el restablecimiento progresivo del suministro de agua potable en Caracas, Miranda y La Guaira, según reportes de medios venezolanos.

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La intervención inició el domingo 11 de octubre y además incluyó 41 acciones simultáneas que se distribuyeron en cinco frentes de trabajo. Las cuadrillas atendieron la estructura de la línea, hicieron mantenimiento de válvulas y ventosas, revisaron equipos de bombeo y ejecutaron labores en la Planta Potabilizadora Caujarito.

Según la información difundida por la Gobernación de Miranda y recogida por Últimas Noticias, los trabajos de igual forma permitieron tener más de 330 litros por segundo a la red de distribución, con el objetivo de fortalecer el abastecimiento en la región central.

Tras finalizar las labores, las autoridades activaron la fase de arranque y bombeo, que busca maniobras técnicas para recuperar la presión en las tuberías y reanudar la distribución bajo los protocolos de seguridad establecidos.

El presidente de Hidroven, Claudio Bastiani, resaltó el trabajo continuo de los equipos técnicos en la jornada. Se espera que la recuperación del suministro avance de manera progresiva en las zonas abastecidas por el sistema.

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La parada programada ocasionó intermitencias en el servicio del desarrollo de las labores. Pese a que la culminación de los trabajos hace avanzar hacia la normalización, la restitución del agua va a depender del proceso de recuperación de la red y de las condiciones de distribución en cada sector.

El Tuy III es una infraestructura clave para el abastecimiento de agua potable en la región capital. Se indicó que estas intervenciones quieren mejorar la operatividad del sistema y reforzar el suministro a las comunidades atendidas.

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