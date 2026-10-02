Suspenden debate presidencial en Brasil a tan solo 48 horas de las elecciones que se disputan Lula y Flavio Bolsonaro

La campaña electoral en Brasil entró en una fase de máxima tensión institucional a solo dos días de la primera vuelta de los comicios presidenciales, tras la inédita cancelación del debate final organizado por la cadena mediática TV Globo.

​La decisión de la emisora ocurrió tras una serie de resoluciones judiciales del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Supremo Tribunal Federal (STF), las cuales vetaron el uso de la silla vacía destinada al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y ordenaron la inclusión de última hora de otros postulantes en el panel.

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​La negativa inicial del actual jefe de Estado a asistir al foro de televisión desencadenó un choque judicial que culminó con la retirada del candidato conservador Flávio Bolsonaro.

​La cadena de televisión justificó la suspensión del evento bajo el argumento de un escenario de inseguridad jurídica e injerencia desmedida sobre la libertad de los medios de comunicación para estructurar los espacios de discusión política. Por su parte, los aspirantes de la oposición calificaron las medidas cautelares como una interferencia que busca favorecer la aspiración del oficialismo.

​“Estamos ante un atropello al proceso electoral del país. Desde el primer momento la candidatura oficialista buscó hacer inviables los debates y las recientes resoluciones judiciales imponen un cerco sobre la libre deliberación democrática a pocas horas de que los ciudadanos acudan a las urnas”, denunció el candidato presidencial Ronaldo Caiado tras la suspensión del programa.

La suspensión del debate electoral coincidió con un despliegue de seguridad de la Policía Federal en la Plaza de los Tres Poderes por una alerta de bomba frente a la sede del STF en Brasilia, la cual quedó descartada tras las verificaciones tácticas.

​En paralelo, filtraciones de prensa sobre esquemas de corrupción financiera y redes de influencia política tensionaron el panorama político nacional, situación que elevó los niveles de polarización entre las diferentes fuerzas parlamentarias en la víspera de la votación.

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​Más de 150 millones de brasileños están convocados a las urnas este domingo para definir la jefatura del Estado entre el proyecto de reelección del bloque de izquierda liderado por Lula da Silva y las opciones de la derecha como Flávio Bolsonaro.