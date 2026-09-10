NTN24
Jueves, 10 de septiembre de 2026
Jueves, 10 de septiembre de 2026
Juan Guillermo Cuadrado, jugador de la Selección Colombia - EFE
Juan Guillermo Cuadrado, jugador de la Selección Colombia - EFE
Juan Guillermo Cuadrado

Otro grande llegaría al fútbol colombiano: Juan Guillermo Cuadrado está en negociaciones con uno de los equipos más importantes del país

septiembre 10, 2026
Por: David Lozano
La periodista de Win Sports, Sheyla Garcia, en pleno programa dejó abierta esta posibilidad, afirmando que las situaciones que antes parecían difíciles para llegar a Colombia por cuestiones familiares se solucionaron.

El mercado de fichajes del fútbol colombiano entra en las últimas horas y un nombre de peso vuelve a aparecer como posibilidad para uno de los grandes equipos del país. Juan Guillermo Cuadrado estaría en conversaciones con Millonarios para convertirse en nuevo jugador del conjunto bogotano, según información entregada por el periodista Guillermo Arango.

o

El futbolista de 38 años analiza la posibilidad de llegar al cuadro embajador como agente libre, en una negociación que todavía se encuentra en desarrollo y que no estaría sencilla.

Juan Guillermo Cuadrado (38) está en conversaciones con Millonarios para llegar al club como agente libre”, publicó Arango a través de sus redes sociales.

El periodista agregó que la negociación continúa, aunque existen diferentes factores que deben resolverse para que el movimiento pueda concretarse.

Asimismo, la situación tiene un elemento adicional, y es que este 10 de septiembre vence el plazo en el fútbol profesional colombiano para inscribir jugadores que actualmente se encuentran como agentes libres.

Por esta razón, cualquier acuerdo entre las partes deberá avanzar rápidamente si Millonarios pretende registrar al experimentado futbolista para competir en lo que resta de la temporada.

En ese sentido, la periodista de Win Sports, Sheyla Garcia, en pleno programa dejó abierta esta posibilidad, afirmando que las situaciones que antes parecían difíciles para llegar a Colombia por cuestiones familiares se solucionaron.

Cabe resaltar que Cuadrado, quien recientemente tuvo paso por el fútbol europeo, se encuentra sin equipo tras su última experiencia internacional y ahora analiza opciones para continuar su carrera.

La posible llegada de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios representaría uno de los movimientos más llamativos del campeonato colombiano, teniendo en cuenta la trayectoria del jugador.

El antioqueño ha sido uno de los futbolistas colombianos más destacados de la última década, con participaciones en clubes de Italia e Inglaterra, además de ser una figura habitual de la Selección Colombia durante varios años.

o

Su experiencia, capacidad para jugar por diferentes zonas del campo y recorrido internacional serían algunos de los aspectos que podrían llamar la atención del conjunto azul.

Sin embargo, por ahora la operación continúa en etapa de conversaciones y no existe confirmación oficial por parte de Millonarios ni del jugador.

Temas relacionados:

Juan Guillermo Cuadrado

Millonarios

Jugadores

Fichaje

Selección Colombia

Liga BetPlay Dimayor

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Alta peligrosidad: Este es el prontuario de la jefe del ELN "Silvana Guerrero", objetivo de Abelardo de la Espriella

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Tiene que haber una fecha, tiene que ser relativamente rápido”: Schamis sobre elecciones en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se cumple un mes del devastador terremoto que golpeó a Colombia: así están las zonas más afectadas

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

A un mes de la tragedia, el gobierno de Abelardo de la Espriella adelanta paquete de medidas para los damnificados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

De la Espriella va con todo: dos cabecillas del ELN arrestados junto a peligroso arsenal de armas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La huella invisible de la guerra: el impacto ambiental que permanece después del conflicto

Ver más

Videos

Ver más
Terremoto en Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Terremoto en Colombia

Se cumple un mes del devastador terremoto que golpeó a Colombia: así están las zonas más afectadas

Nicolás Maduro y Cilia Flores capturados en Estados Unidos - Foto: EFE
Cilia Flores

¿Puede Cilia Flores quedar en libertad en EE. UU.? "El juez tendrá que ver la jurisprudencia y aplicar la ley"

Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen venezolano - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello es acusado de haber contratado al Tren de Aragua para asesinar al militar Ronald Ojeda

Marco Rubio - EFE - AFP
Delincuencia

La peligrosidad de 'Los Tiguerones', banda criminal designada como organización terrorista por EE. UU.

Marco Rubio culmina en Perú su gira en Sudamérica en la que apuntó contra el narcotráfico tras visitar Colombia y Ecuador
Perú

Marco Rubio culmina en Perú su gira en Sudamérica en la que apuntó contra el narcotráfico tras visitar Colombia y Ecuador

Más de Deportes

Ver más
Jugadores de 'béisbol 5' - Fotos de referencia: Pexels / X
Béisbol

Venezuela recibirá el Panamericano de Béisbol 5 en sus categorías adulta y juvenil

Fórmula 1 (EFE)
F1

¿Otro circuito de la F1 en Sudamérica? Presidente hace solicitud a la FIA: "es un país amante de los autos"

James Rodriguez de la Selección Colombia-Foto: EFE
James Rodríguez

En medio de la incertidumbre sobre su futuro profesional, James Rodríguez reaparece con un mensaje de optimismo

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Miraflores - Foto AFP
Acuerdo petrolero

Congresistas de EE. UU. coinciden en que es un error pactar con Delcy Rodríguez: así reaccionaron

Abelardo de la Espriella (AFP)
Terremoto en Colombia

Desde Manizales, Abelardo de la Espriella anunció medidas para los damnificados de Caldas tras el terremoto: "la necesidad más urgente en este departamento es el tema de vivienda"

Abelardo De La Espriella habló desde Quibdó - EFE
Colombia

Abelardo de la Espriella anuncia medidas para impedir incrementos en precios tras terremoto en Colombia: "La tragedia no puede ser negocio"

Vacuna de Moderna - Foto de referencia: EFE
Cáncer

Anuncian resultados positivos en los últimos ensayos de una novedosa vacuna contra el cáncer de piel

Jugadores de 'béisbol 5' - Fotos de referencia: Pexels / X
Béisbol

Venezuela recibirá el Panamericano de Béisbol 5 en sus categorías adulta y juvenil

Terremoto en Colombia (Departamento de Estado)
Terremoto en Colombia

Departamento de Estado comparte tristes imágenes de afectaciones del terremoto e informa sobre ayudas enviadas desde EE. UU. a Colombia

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: AFP
Inmigración en Estados Unidos

Golpe a medida migratoria de Trump: Juez de Estados Unidos anula la suspensión de visas de 75 países

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023