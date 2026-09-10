Otro grande llegaría al fútbol colombiano: Juan Guillermo Cuadrado está en negociaciones con uno de los equipos más importantes del país

El mercado de fichajes del fútbol colombiano entra en las últimas horas y un nombre de peso vuelve a aparecer como posibilidad para uno de los grandes equipos del país. Juan Guillermo Cuadrado estaría en conversaciones con Millonarios para convertirse en nuevo jugador del conjunto bogotano, según información entregada por el periodista Guillermo Arango.

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El futbolista de 38 años analiza la posibilidad de llegar al cuadro embajador como agente libre, en una negociación que todavía se encuentra en desarrollo y que no estaría sencilla.

“Juan Guillermo Cuadrado (38) está en conversaciones con Millonarios para llegar al club como agente libre”, publicó Arango a través de sus redes sociales.

El periodista agregó que la negociación continúa, aunque existen diferentes factores que deben resolverse para que el movimiento pueda concretarse.

Asimismo, la situación tiene un elemento adicional, y es que este 10 de septiembre vence el plazo en el fútbol profesional colombiano para inscribir jugadores que actualmente se encuentran como agentes libres.

Por esta razón, cualquier acuerdo entre las partes deberá avanzar rápidamente si Millonarios pretende registrar al experimentado futbolista para competir en lo que resta de la temporada.

En ese sentido, la periodista de Win Sports, Sheyla Garcia, en pleno programa dejó abierta esta posibilidad, afirmando que las situaciones que antes parecían difíciles para llegar a Colombia por cuestiones familiares se solucionaron.

Cabe resaltar que Cuadrado, quien recientemente tuvo paso por el fútbol europeo, se encuentra sin equipo tras su última experiencia internacional y ahora analiza opciones para continuar su carrera.

La posible llegada de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios representaría uno de los movimientos más llamativos del campeonato colombiano, teniendo en cuenta la trayectoria del jugador.

El antioqueño ha sido uno de los futbolistas colombianos más destacados de la última década, con participaciones en clubes de Italia e Inglaterra, además de ser una figura habitual de la Selección Colombia durante varios años.

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Su experiencia, capacidad para jugar por diferentes zonas del campo y recorrido internacional serían algunos de los aspectos que podrían llamar la atención del conjunto azul.

Sin embargo, por ahora la operación continúa en etapa de conversaciones y no existe confirmación oficial por parte de Millonarios ni del jugador.