Abelardo de la Espriella Programa: Club de Prensa "Mano dura": tras atentado con drones, De la Espriella despliega un escudo contra el terrorismo agosto 28, 2026 Por: Miguel Pedreros El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que "no habrá más gabela para los grupos armados" También le puede interesar Abelardo de la Espriella "Mano dura": tras atentado con drones, De la Espriella despliega un escudo contra el terrorismo Eclipse de Luna Así se tiñó de rojo el cielo en América con el impresionante eclipse lunar: el último del año Nepal Desoladoras imágenes de la masiva destrucción que dejó el deslave en la frontera entre Nepal y China Estados Unidos y Venezuela Con advertencia a Delcy Rodríguez: así reaccionó EE. UU. al regreso del dirigente político Omar González a Venezuela Petróleo en Venezuela Estados Unidos estaría negociando acuerdo sin precedentes de control de pozos petroleros en Venezuela Estados Unidos ataca a Irán Experto sobre la guerra entre EEUU y el régimen iraní: "es una fase más de un conflicto prolongado" Compartir en: