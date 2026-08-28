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Viernes, 28 de agosto de 2026
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Abelardo de la Espriella
Programa: Club de Prensa

"Mano dura": tras atentado con drones, De la Espriella despliega un escudo contra el terrorismo

agosto 28, 2026
Por: Miguel Pedreros
El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que "no habrá más gabela para los grupos armados"

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