Francia reactiva el servicio de visas en Venezuela: el país europeo habilita una sede temporal para los trámites

La Embajada de Francia en Venezuela anunció este martes 20 de octubre la reactivación de su servicio de visados, después de suspender temporalmente la atención por inconvenientes técnicos.

La representación diplomática notificó que los interesados pueden iniciar o retomar sus solicitudes por medio de la plataforma oficial France-Visas, donde tienen que completar los formularios y seguir las indicaciones para gestionar sus citas.

Mientras se normaliza la atención presencial, la recepción de documentos y las citas se harán de manera temporal en las instalaciones del Colegio Francia, ubicado en la urbanización La Carlota, en Caracas. La embajada no precisó cuánto tiempo se va a mantener esta sede provisional.

Los interesados deben ingresar al portal oficial de France-Visas para consultar los requisitos que corresponden a su viaje, completar la solicitud y verificar los pasos para entregar la documentación.

La página oficial igualmente permite consultar los tipos de visado, los documentos exigidos y los procedimientos para cada categoría.

Es importante tener en cuenta que los ciudadanos venezolanos no requieren visa para viajar a Francia metropolitana por turismo en estancias inferiores a 90 días, pero deben cumplir las condiciones de entrada establecidas. Para otros motivos de viaje o estancias más largas, pueden aplicarse requisitos distintos.

La reactivación deja retomar los trámites que habían quedado afectados por la interrupción del servicio. La embajada recomendó usar los canales oficiales para evitar confusiones en el restablecimiento de la atención.