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Miércoles, 07 de octubre de 2026
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Marco Rubio

Marco Rubio niega que EE. UU. impidiese el regreso de María Corina Machado a Venezuela

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Marco Rubio - Foto EFE
Marco Rubio - Foto EFE
El secretario de Estado rechazó que Washington solicitara a otros países bloquear el regreso de la líder venezolana, quien intentó volver en varias ocasiones.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó este miércoles que Washington interviniera para impedir que María Corina Machado regresara a Venezuela, después de versiones que indicaban que la Administración de Donald Trump pidió a otros países obstaculizar el retorno de la dirigente.

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“La premisa de su pregunta no es cierta. Nunca le hemos pedido a nadie que no deje entrar a otra persona en ningún lugar del mundo”, respondió Rubio en una conferencia de prensa en Atenas junto al ministro de Exteriores de Grecia, Giorgos Gerapetritis.

La declaración aparece después de que el equipo de Machado denunciara que la líder venezolana trató de regresar en al menos siete ocasiones desde que salió a finales de 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz. Los tres intentos más recientes sucedieron en septiembre desde Panamá y, según sus colaboradores, no pudo completar el viaje.

Rubio rechazó sobre todo las versiones que apuntaban a que el Departamento de Estado instruyó a gobiernos extranjeros para impedir el regreso de Machado. El funcionario describió esas afirmaciones como falsas y aseguró que no respondería a acusaciones construidas sobre premisas que, según él, no corresponden con la realidad.

El tema generó dudas de la posición de Washington frente al regreso de la dirigente. En julio, el subsecretario de Estado Cartwright Weiland aseguró ante el Congreso que Estados Unidos no impediría que Machado volviese a Venezuela y que, como ciudadana venezolana, tenía derecho a volver. Al mismo tiempo, detalló que Washington buscaba realizar gestiones para evitar que fuera detenida al regresar.

No obstante, un reporte de Reuters que se publicó en septiembre indicó que funcionarios de Estados Unidos pidieron en privado a Machado que retrasara su retorno, en especial después de los terremotos que afectaron a Venezuela en junio. El mismo reporte señaló que Washington veía con cautela una eventual llegada de Machado por su posible impacto en el proceso político que Estados Unidos impulsa en el país.

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Machado insiste públicamente en que volverá. Este martes aseguró que regresará a Venezuela para “contribuir a facilitar” la transición y fortalecer la organización de sus seguidores. Su equipo asegura que los sucesivos intentos fallidos no han cambiado esa decisión.

La dirigente permanece en este momento fuera de Venezuela, mientras el régimen venezolano igualmente negó que esté bloqueando su regreso. Jorge Rodríguez, principal negociador del chavismo, rechazó en septiembre las acusaciones y afirmó que no estaban impidiendo la entrada de Machado.

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