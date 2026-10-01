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Jueves, 01 de octubre de 2026
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Cristiano Ronaldo

La camiseta 7 de Portugal ya tiene nuevo dueño tras la sorpresiva salida de Cristiano Ronaldo

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto: EFE
La decisión se produce después de la salida de la gran figura portuguesa y debido a que la normativa de la UEFA establece que ningún número puede quedar sin asignar dentro de la plantilla.

Portugal comienza una nueva etapa tras la inesperada salida de Cristiano Ronaldo. La UEFA ya hizo oficiales los dorsales que utilizará la selección portuguesa, y el histórico número 7 dejó de pertenecer al astro portugués.

El dorsal que durante años estuvo asociado a Cristiano Ronaldo ahora será utilizado por otro futbolista del combinado luso. La decisión se produce después de la salida de la gran figura portuguesa y debido a que la normativa de la UEFA establece que ningún número puede quedar sin asignar dentro de la plantilla.

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración previo al partido contra Dinamarca, tras anunciar el seleccionador Jorge Jesús que no sería titular.

Ronaldo, 41 años, anunció a última hora del miércoles que había dejado el equipo, poco después de una rueda de prensa en la que Jesús confirmó que el cinco veces ganador del Balón de Oro quedaría fuera de su once inicial por segundo partido consecutivo.

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"Después de la conferencia de prensa del seleccionador nacional y de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de abandonar la concentración de la selección nacional", comenzó en un mensaje en Instagram.

"A su debido tiempo diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre estuve dedicado", continuó Ronaldo.

El astro portugués no disputó un solo minuto en el último juego de su selección, contra Noruega en Oslo, pese a haber calentado durante más de media hora.

Sí capitaneó a su selección hace una semana en el debut triunfante en la Liga de Naciones contra Gales (1-0), pese a no marcar.

Es habitual que los seleccionadores nacionales roten sus plantillas en estos partidos, que no tienen la misma importancia que un Mundial o una Eurocopa, pero parece que los motivos del enfado del futbolista con el técnico van más allá.

"Ahora es momento de desear a Portugal y a todos mis compañeros lo mejor para el futuro, sin excepción", concluyó Ronaldo un mensaje en el que parecía decir adiós definitivamente a la selección.

El diario deportivo español Marca señaló que Jesús y el presidente de la federación portuguesa, Pedro Proença, siguieron a Ronaldo hasta el aeropuerto de Copenhague en un intento de convencerlo de que permaneciera con la selección, antes de que el jugador embarcara en su jet privado.

"Triste adiós" titula su portada A Bola, mientras que el otro gran diario deportivo portugués, Récord, recuerda que Ronaldo "se arriesga a seis meses de suspensión por abandonar el equipo nacional".

Jorge Jesús insistió a primera hora del miércoles en que no había ningún conflicto entre él y Ronaldo, aunque el técnico de 72 años —nombrado seleccionador en julio— reconoció que su capitán estaba decepcionado por haberse quedado en el banquillo contra Noruega.

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La noticia desató una oleada de memes en las redes sociales y una furiosa reacción de la hermana de Ronaldo, Elma Aveiro.

"No merecen tener lo mejor de nada", dijo sobre el pueblo portugués en Instagram. "Somos envidiosos, despreciativos e ignorantes, y merecemos volver a la mediocridad que nos definía en la era del fútbol previa a CR7".

El partido en Oslo fue el primero desde noviembre de 2024 que Ronaldo no jugaba con Portugal sin estar lesionado o sancionado.

"No hubo absolutamente ningún incidente", insistió Jesús a los periodistas tras aquel encuentro que acabó con la victoria lusa por 2-1.

Jesús anunció que el delantero titular contra Dinamarca sería el jugador del AC Milan Gonçalo Ramos, autor del gol de la victoria en Noruega.

Ronaldo, máximo goleador de Portugal y el jugador con más internacionalidades, con 146 goles en 234 partidos, anunció recientemente que esta temporada sería "probablemente" su "último año en el fútbol".

El exdelantero de Sporting, Manchester United, Real Madrid y Juventus debutó con la selección a los 18 años en 2003.

Al año siguiente jugó en la selección portuguesa que perdió la final de la Eurocopa 2004 como anfitriona ante Grecia.

Posteriormente alcanzó las semifinales del Mundial en 2006 y capitaneó a su país hacia el título de la Eurocopa en 2016.

También ganó dos Ligas de Naciones (2019 y 2025), pero no logró resultados destacados con Portugal en los Mundiales. En el último, en Norteamérica, la selección lusa fue eliminada por España (1-0) en octavos de final.

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