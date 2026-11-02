Estados Unidos difunde la primera fotografía de una nave espacial secreta de China que podría ser utilizada para atacar satélites

Las tensiones entre las potencias mundiales también se dirimen por fuera del espacio terrestre. Y es que desde hace décadas la competencia por conquistar el espacio ha sido una consigna de las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China.

En los últimos días, Estados Unidos dio a conocer la primera fotografía de un avión espacial de China, considerado como secreto ya que nunca se han divulgado imágenes ni siquiera por el propio gobierno chino.

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Un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos (DIA), denominado "Retos para la seguridad en el espacio", develó la imagen del que sería el Shenlong, un avión espacial de China del cual se desconocen sus misiones.

La fotografía publicada en la página 53 del informe muestra con nitidez el avión de color gris oscuro con dos pequeñas alas laterales durante una de sus misiones desconocidas en el espacio y acoplado a un satélite.

Andrew Jones, especialista en el programa espacial de China, se percató de la imagen y dio a conocer detalles desconocidos.

Según se ha podido constatar, la fotografía fue capturada por el satélite WorldView 3 a unos 90 kilómetros de distancia. Pese a la claridad de la imagen hay dudas sobre si se trataría también del Tengyun, otro avión producido en China, sin embargo, según los datos obtenidos dicha aeronave espacial no se encontraba en una misión en las fechas que fueron tomadas las imágenes.

Cabe resaltar que el Shenlong fue lanzado en 2020 con una misión que tuvo una duración de solo dos días, posteriormente realizó misiones mucho más largas en órbita, incluso por varios años desde 2023.

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Pero más allá de la imagen conocida, los expertos continúan indagando cuál es la misión de esta aeronave de la cual China no entrega información.

Incluso, de acuerdo con las observaciones realizadas y seguimientos, a la aeronave se le ha visto cerca de otras naves espaciales y hasta liberando objetos, que podrían ser satélites. Se cree que la aeronave cuenta con un brazo robótico capaz de capturar y liberar objetos, por lo que hay indicios de que podría convertirse en un arma espacial para atacar satélites.