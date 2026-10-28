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Miércoles, 28 de octubre de 2026
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Vinotinto

Venezuela hizo historia ante Alemania y se metió entre las ocho mejores del Mundial sub-17 femenino

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugadoras de la selección de Venezuela de fútbol sub-17 / Gol de Diana Bravo ante Alemania - Fotos: EFE / X
Jugadoras de la selección de Venezuela de fútbol sub-17 / Gol de Diana Bravo ante Alemania - Fotos: EFE / X
La delantera criolla Diana Bravo marcó el único tanto del encuentro al minuto 4.

La selección venezolana femenina Sub-17 dio un golpe de autoridad en el Mundial de Marruecos 2026.

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Esto, tras derrotar 1-0 a Alemania en los octavos de final y asegurar su clasificación a la siguiente ronda de la competición.

La delantera Diana Bravo marcó el único tanto del encuentro al minuto 4, una anotación que le permitió al equipo dirigido por Dayana Frías tomar la ventaja desde el comienzo y sostenerla hasta el final del compromiso.

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Con este resultado, Venezuela alcanzó por tercera vez los cuartos de final de una Copa Mundial Femenina Sub-17, después de lograrlo en las ediciones de 2014 y 2016. En esta última etapa, la selección venezolana terminó en el cuarto lugar.

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De acuerdo con los datos suministrados, la Vinotinto igualó a Brasil como una de las selecciones de Conmebol con al menos tres presencias en los cuartos de final de la competición.

Venezuela disputará la siguiente fase el 1 de noviembre, frente al ganador del partido entre Nigeria y México.

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