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Domingo, 16 de agosto de 2026
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Lluvias en Venezuela

Fuertes lluvias dejan tres muertes e inundaciones en Venezuela

agosto 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Lluvia en Caracas (EFE)
Lluvia en Caracas (EFE)
Esto se debe al paso de la onda tropical número 37 por el norte del país que trajo en la noche del sábado lluvias torrenciales y descargas eléctricas.

Fuertes lluvias en Caracas causaron la muerte de tres personas, entre ellas dos adolescentes, además de graves inundaciones que afectaron a decenas de familias, según un informe difundido este domingo por autoridades.

"Se registró un hecho en el cual menores de edad del sexo femenino fueron arrastradas por una corriente de agua", dijo el comandante general de los Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios Salazar.

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Esto se debe al paso de la onda tropical número 37 por el norte del país que trajo en la noche del sábado lluvias torrenciales y descargas eléctricas, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

Al llegar los bomberos al municipio Libertador para atender la emergencia "ya se encontraban las autoridades competentes resguardando ambos cuerpos sin vida", agregó Palacios en Telegram.

Una mujer de 49 años, aún sin identificar, también murió debido a la caída de un muro en el mismo municipio.

En el municipio Sucre, por su parte, al menos 30 viviendas quedaron anegadas.

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Las torrenciales lluvias que cayeron entre la noche del sábado y el domingo tumbaron árboles que destruyeron las carpas donde duermen las personas que quedaron sin vivienda tras los terremotos del 24 de junio.

Bomberos y funcionarios de Protección Civil quitaron troncos y ramas de las carpas de los refugiados, que provienen de un conjunto de edificios multifamiliares de interés social en el centro de la capital.

"El desprendimiento provocó que parte del ramaje se posara sobre unas carpas que fungen como refugio y obstaculizó de manera temporal el tránsito vehicular", informó el Cuerpo de Bomberos de Caracas en Instagram.

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