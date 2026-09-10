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Jueves, 10 de septiembre de 2026
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James Rodríguez

"El más grande al más grande": este es el video con el que Atlético Nacional oficializó el fichaje estelar de James Rodríguez

septiembre 10, 2026
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez | Foto: EFE
El video de un minuto muestra al mediocampista vistiendo los colores del equipo antioqueño.

James Rodríguez, de 35 años, protagoniza el fichaje más despampanante de los últimos años en Colombia.

Tras su participación en el Mundial 2026 y su frustrante paso por la MLS, el 10 defenderá los colores del Atlético Nacional, el club más laureado del país.

"James Rodríguez es Atlético Nacional. El más grande al más grande", anunció en X el ganador de la Copa Libertadores en 1989 y 2016, sin precisar los términos del contrato.

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El video de un minuto muestra al mediocampista vistiendo los colores del equipo antioqueño y hace un recorrido por su paso en la Selección Colombia.

El talentoso zurdo puso fin de esta manera al interrogante sobre el futuro de su carrera, lastrada en los últimos años por numerosas lesiones y encontronazos con los técnicos de sus equipos.

El mediocampista creativo estaba sin club desde que dejó al Minnesota United en julio. El cuadro de la MLS fue su octavo conjunto en apenas seis años.

Sus problemas físicos han puesto en duda su continuidad con la escuadra nacional (131 partidos, 31 goles), que cayó con Suiza en penales de los octavos de final de la pasada Copa del Mundo.

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Rodríguez regresará a su país, donde jugó con Envigado en 2006 y 2007 antes de ir a Banfield. Desde Argentina cruzó el Atlántico para brillar luego con Real Madrid y Bayern Munich, aunque luego su trayectoria viró la de un trotamundos.

James fue el estandarte de la selección que alcanzó los cuartos en el Mundial de Brasil 2014, el mejor resultado del país, y luego los octavos en Rusia 2018 y Norteamérica 2026.

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