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Martes, 22 de septiembre de 2026
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Saren habilita taquilla temporal en La Urbina para atender trámites de La Guaira

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Jornada del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) - Foto de referencia: X
Jornada del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) - Foto de referencia: X
La sede provisional funciona en la Torre Santomenna Centro, planta baja, ubicada en la avenida Principal de La Urbina, y atenderá al público de lunes a viernes, entre las 9:00 a. m. y 3:00 p. m.

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) habilitó una taquilla única temporal en La Urbina, municipio Sucre del Estado Miranda.

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Esto, con el propósito de garantizar la atención de los trámites correspondientes a los habitantes de La Guaira, luego de las afectaciones provocadas por los sismos registrados el pasado 24 de junio.

La sede provisional funciona en la Torre Santomenna Centro, planta baja, ubicada en la avenida Principal de La Urbina, y atenderá al público de lunes a viernes, entre las 9:00 a. m. y 3:00 p. m.

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Según la institución controlada por el régimen venezolano, "la medida tiene carácter temporal y busca facilitar la continuidad de los servicios".

"La habilitación de esta sede no implica cambios en las competencias asignadas a las oficinas originales", detalla la instancia.

Asimismo, acotó: "La Taquilla Única reúne los servicios del Registro Principal, los Registros Públicos del primero y segundo circuito, el Registro Mercantil y las Notarías Públicas de La Guaira".

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Como parte del proceso de recuperación de la documentación de los guaireños, el Saren informó que "fueron rescatados y digitalizados 9.209 tomos y 458.999 documentos, correspondientes a los registros y notarías afectados".

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