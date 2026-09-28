NTN24
Lunes, 28 de septiembre de 2026
Lunes, 28 de septiembre de 2026
China

Funcionario de EE. UU. dice que Trump ofreció a Xi Jinping vender armas a China, pese a que la ley se lo prohíbe

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Xi Jinping y Donald Trump (EFE)
Xi Jinping y Donald Trump (EFE)
La venta más reciente de armas a Taiwán se dio en diciembre por un valor de 11.100 millones de dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció vender armas a China, en respuesta a la preocupación de Pekín por el suministro de armamento a Taiwán.

Esto, según una declaración del embajador estadounidense en China en una entrevista con Fox News emitida el domingo.

o

Esto ocurre en medio de la preocupación de China por las ventas de armas estadounidenses a la isla de gobierno autónomo han sido durante mucho tiempo un tema espinoso entre Washington y Pekín.

China, que sostiene que Taiwán forma parte de su territorio, ha vivido años de tensión máxima ante un posible enfrentamiento bélico con la isla.

Sin embargo, pese a la molestia el Gobierno de Xi Jinping, la legislación estadounidense obliga a suministrar armas a Taiwán, que tiene un presidente y un parlamento elegidos democráticamente, para su defensa.

El embajador de Estados Unidos en China, David Perdue, señaló que el tema volvió a plantearse cuando el presidente chino, Xi Jinping, visitó Estados Unidos la semana pasada.

"El presidente Trump sigue diciendo: 'Bueno, vendemos armas a otras personas en todo el mundo'. En un momento dado, incluso le preguntó al presidente Xi si quería comprar algunas", dijo Perdue en la entrevista.

"Hay conversaciones continuas sobre otras ventas; (Trump) y el presidente Xi hablan de eso cada vez que se reúnen", añadió, subrayando que la postura de Estados Unidos no ha cambiado.

o

Sin embargo, responsables de la Casa Blanca afirmaron que Estados Unidos no tiene planes de vender armas a China, según los periódicos The New York Times y The Wall Street Journal.

Por su parte, el Departamento de Estado declaró al The New York Times que "la legislación estadounidense prohíbe la venta de armas a China y no existe ninguna oferta ni plan para vender armas a China".

Consultado este lunes sobre estas declaraciones, el Ministerio chino de Relaciones Exteriores evitó responder directamente, aunque aseguró que China "siempre ha reforzado sus capacidades de defensa nacional de acuerdo con sus propias necesidades y mantiene su compromiso con la paz y la estabilidad mundiales".

En junio, China advirtió a Taiwán que, de buscar la independencia "apoyándose en Estados Unidos o mediante medios militares, es un callejón sin salida".

La venta más reciente de armas a Taiwán se dio en diciembre por un valor de 11.100 millones de dólares.

o

Perdue afirmó que ese acuerdo demostraba que la administración Trump había vendido "más armas a Taiwán que cualquier otro presidente desde 1979".

Durante su visita a Washington, Xi reiteró su advertencia a Trump de actuar con "prudencia" respecto a Taiwán, y fue más allá al instar a Washington a oponerse explícitamente a la independencia taiwanesa.

En mayo, Trump sugirió que un próximo paquete de armas para Taipéi podría utilizarse como ficha de negociación con China, lo que despertó temores de que la seguridad de Taiwán pudiera estar en juego.

Temas relacionados:

China

Donald Trump

Xi Jinping

Armas

Armas de fuego

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

BRUTAL Y ATROZ: Así es la represalia que está tomando socio de alias Araña tras su extradición a EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La censura de Internet sigue siendo una política de Estado en Venezuela": ONG Ve Sin Filtro denuncia que decenas de portales siguen bloqueados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comité de Relaciones Exteriores de EEUU cita audiencia: Venezuela “necesita un gobierno legítimo”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Persecuciones, intimidación e intentos de atentado: lo que viven periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Qué pasará con los presos políticos y cuándo serán las elecciones en Venezuela? Esta fue la reacción de Félix Plasencia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella: Foto captura X: @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

"Es una cárcel en EE. UU, o una bolsa, no hay más": De la Espriella advierte a otros criminales tras extraditar a alias "Araña"

Jorge Rodríguez | Foto: EFE
Jorge Rodríguez

Atención: Jorge Rodríguez habla del eventual regreso de María Corina tras segundo ciclo de diálogos

Alias "Araña" | Foto: EFE
Extradición

De protegido por Petro a extraditado por De la Espriella: alias "Araña" ya está rumbo hacia EEUU

María Corina Machado - Foto AFP/ Mapa de Venezuela - Foto Canva
María Corina Machado

Mapa de regiones por donde podría ingresar María Corina a Venezuela y quién la esperaría en cada una: habrá un cordón humano

Extradición de alias Araña a EEUU activa represalias de los grupos criminales en el Putumayo - Foto: Gobierno de Colombia /EFE
Ataques

BRUTAL Y ATROZ: Así es la represalia que está tomando socio de alias Araña tras su extradición a EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

"No va a haber prensa porque ella no es nada": experto sobre reunión entre Delcy y Trump en EE.UU.

Pedro Pascal y Bella Ramsey en el lanzamiento de la segunda temporada de 'The Last of Us'-Foto: AFP
Entretenimiento

The Last of Us sorprende con tres nuevos personajes para su tercera temporada en HBO: dos de las incorporaciones vienen del videojuego

Raúl Castro - Foto: AFP
Raúl Castro

Reapareció Raúl Castro en medio de los rumores por su estado de salud

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

"No va a haber prensa porque ella no es nada": experto sobre reunión entre Delcy y Trump en EE.UU.

Pedro Pascal y Bella Ramsey en el lanzamiento de la segunda temporada de 'The Last of Us'-Foto: AFP
Entretenimiento

The Last of Us sorprende con tres nuevos personajes para su tercera temporada en HBO: dos de las incorporaciones vienen del videojuego

Lamine Yamal, futbolista español - Foto: EFE
Balón de Oro

Lamine Yamal tiene muy claro quién debería obtener el Balón de Oro: "Este año me lo merecería yo, por lo que he ganado"

Raúl Castro - Foto: AFP
Raúl Castro

Reapareció Raúl Castro en medio de los rumores por su estado de salud

Así quedó registrado el recorrido de Delcy Rodríguez por la Asamblea General de la ONU para saludar de beso a Pedro Sánchez
Delcy Rodríguez

Así quedó registrado el recorrido de Delcy Rodríguez por la Asamblea General de la ONU para saludar de beso a Pedro Sánchez

Extraditado alias 'Araña' / FOTO: Captura de pantalla
Abelardo de la Espriella

Esposado de pies y manos: así fue el momento de la extradición de alias ‘Araña’ por orden de De la Espriella

Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Estados Unidos y Venezuela

"Las cuentas no cuadran": sociólogo sobre pacto petrolero entre EE. UU. y el régimen venezolano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023