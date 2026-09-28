Funcionario de EE. UU. dice que Trump ofreció a Xi Jinping vender armas a China, pese a que la ley se lo prohíbe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció vender armas a China, en respuesta a la preocupación de Pekín por el suministro de armamento a Taiwán.

Esto, según una declaración del embajador estadounidense en China en una entrevista con Fox News emitida el domingo.

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Esto ocurre en medio de la preocupación de China por las ventas de armas estadounidenses a la isla de gobierno autónomo han sido durante mucho tiempo un tema espinoso entre Washington y Pekín.

China, que sostiene que Taiwán forma parte de su territorio, ha vivido años de tensión máxima ante un posible enfrentamiento bélico con la isla.

Sin embargo, pese a la molestia el Gobierno de Xi Jinping, la legislación estadounidense obliga a suministrar armas a Taiwán, que tiene un presidente y un parlamento elegidos democráticamente, para su defensa.

El embajador de Estados Unidos en China, David Perdue, señaló que el tema volvió a plantearse cuando el presidente chino, Xi Jinping, visitó Estados Unidos la semana pasada.

"El presidente Trump sigue diciendo: 'Bueno, vendemos armas a otras personas en todo el mundo'. En un momento dado, incluso le preguntó al presidente Xi si quería comprar algunas", dijo Perdue en la entrevista.

"Hay conversaciones continuas sobre otras ventas; (Trump) y el presidente Xi hablan de eso cada vez que se reúnen", añadió, subrayando que la postura de Estados Unidos no ha cambiado.

Sin embargo, responsables de la Casa Blanca afirmaron que Estados Unidos no tiene planes de vender armas a China, según los periódicos The New York Times y The Wall Street Journal.

Por su parte, el Departamento de Estado declaró al The New York Times que "la legislación estadounidense prohíbe la venta de armas a China y no existe ninguna oferta ni plan para vender armas a China".

Consultado este lunes sobre estas declaraciones, el Ministerio chino de Relaciones Exteriores evitó responder directamente, aunque aseguró que China "siempre ha reforzado sus capacidades de defensa nacional de acuerdo con sus propias necesidades y mantiene su compromiso con la paz y la estabilidad mundiales".

En junio, China advirtió a Taiwán que, de buscar la independencia "apoyándose en Estados Unidos o mediante medios militares, es un callejón sin salida".

La venta más reciente de armas a Taiwán se dio en diciembre por un valor de 11.100 millones de dólares.

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Perdue afirmó que ese acuerdo demostraba que la administración Trump había vendido "más armas a Taiwán que cualquier otro presidente desde 1979".

Durante su visita a Washington, Xi reiteró su advertencia a Trump de actuar con "prudencia" respecto a Taiwán, y fue más allá al instar a Washington a oponerse explícitamente a la independencia taiwanesa.

En mayo, Trump sugirió que un próximo paquete de armas para Taipéi podría utilizarse como ficha de negociación con China, lo que despertó temores de que la seguridad de Taiwán pudiera estar en juego.