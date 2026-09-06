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Domingo, 06 de septiembre de 2026
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Raúl Castro

Reapareció Raúl Castro en medio de los rumores por su estado de salud

septiembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
El líder de la dictadura cubana reapareció en un acto militar en compañía de Miguel Díaz-Canel y su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, mejor conocido como 'El Cangrejo'.

Tras los rumores sobre su estado de salud, el líder de la dictadura cubana Raúl Castro reapareció este domingo en un acto militar para conmemorar el aniversario número 65 de la Seguridad Personal del Ministerio del Interior, según informó la televisión estatal de la isla.

Vestido con su tradicional uniforme verde olivo, Castro caminó y conversó con altos mandos militares, pero no pronunció discurso alguno durante la ceremonia en donde estuvo acompañado de Miguel Díaz-Canel y su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, mejor conocido como 'El Cangrejo'.

Sin embargo, en las imágenes emitidas por la televisión estatal, se puede ver a el líder histórico de la dictadura cubana visiblemente deteriorado. Una aparición que buscaría dejar en claro que sigue estando activo y al mando del régimen.

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Su aparición se da tras los fuertes rumores de su estado de salud, luego de que el diario Las Américas, citando fuentes confidenciales del régimen cubano, asegurara que Castro estaba en estado crítico en una clínica militar.

El medio también explicó que Castro habría sufrido un accidente cerebrovascular, por lo cual tendría que permanecer con asistencia médica permanente y respiración asistida.

"A partir de la información, las fuentes no mienten, está en estado grave. Por supuesto, el régimen de La Habana lo va a mantener oculto e incluso va a intentar desmentirlo", señalaron fuentes cercanas al exilio cubano.

El silencio oficial del castrismo durante días alimentó estas especulaciones, hasta que el aparato de propaganda del régimen decidió mostrar al líder histórico de la revolución en actividad.

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