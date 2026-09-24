NTN24
Jueves, 24 de septiembre de 2026
Jueves, 24 de septiembre de 2026
Estados Unidos

Xi Jinping propone una relación "sin conflicto y sin confrontación" entre China y EE. UU. previo a su encuentro con Donald Trump

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y Xi Jinping - Foto EFE
Donald Trump y Xi Jinping - Foto EFE
Xi Jinping también propuso este jueves a Donald Trump desarrollar la inteligencia artificial bajo control humano, tras ser recibido con todos los honores en la Casa Blanca.

Estados Unidos y China deben mantener una relación alejada del conflicto y la confrontación, afirmó el presidente Xi Jinping este jueves, tras llegar a la Casa Blanca para una cumbre con su homólogo Donald Trump.

"Entre China y Estados Unidos debemos mantener una relación sin conflicto ni confrontación", dijo.

"Nuestras dos fuerzas armadas deben mantener un diálogo regular y mejorar los mecanismos de comunicación y prevención de crisis", propuso.

Xi Jinping también propuso este jueves a Donald Trump desarrollar la inteligencia artificial bajo control humano, tras ser recibido con todos los honores en la Casa Blanca.

Competidores directos en el vertiginoso avance de la IA, ambos países deben mantener una relación "sin conflicto ni confrontación" para el bien de toda la humanidad, propuso el mandatario chino.

La IA, así como la seguridad y la tecnología, son "temas apremiantes", dijo Trump al recibirlo.

Pero poco antes, en redes sociales, Trump había reiterado: "Quiero dejarla exactamente donde está", en alusión a la investigación de ese sector, destinado a revolucionar la economía mundial.

"Las decisiones que tomemos hoy en estos ámbitos pueden promover la paz y la prosperidad durante décadas y décadas", añadió Trump, quien aseguró que ha logrado una "verdadera gran amistad" con Xi.

En la IA, Trump es partidario de mantener lo que considera ventaja norteamericana.

o

Pekín había mantenido reserva ante las declaraciones de Trump, pero esta vez Xi expresó su postura: "Tenemos tanto la capacidad como la responsabilidad de (...) garantizar que el desarrollo de la IA esté siempre bajo control humano".

Los patrones de las principales firmas de la IA, como Anthropic y OpenAI, pidieron esas regulaciones ante el vertiginoso avance de sus propias investigaciones.

Esos patrones han sido invitados al banquete de honor en la noche del jueves.

En las conversaciones preliminares del domingo entre Bessent y su homólogo chino, He Lifeng, se abordó la creación de un canal de comunicación para las preocupaciones sobre la IA.

Más complicada es la posición de Pekín ante la guerra que Trump inició junto a Israel contra Irán, que ha desbordado a esos países y ahora también afecta a todo el Golfo y a Arabia Saudita, que sufre los ataques de los hutíes.

Medios estadounidenses citan fuentes anónimas según las cuales Pekín suministró a Irán información de inteligencia para ataques contra tropas estadounidenses.

"Nuestras dos fuerzas armadas deben mantener un diálogo regular y mejorar los mecanismos de comunicación y prevención de crisis", propuso Xi.

Taiwán también estará en el menú de las conversaciones.

La visita de Xi concluirá el viernes por la mañana, con un té para ambas parejas presidenciales y una visita a los Archivos Nacionales, donde se encuentra la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Donald Trump

Xi Jinping

Encuentro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rechiflada: así pasea Delcy Rodríguez por la ONU mientras a María Corina Machado, aclamada, le niegan entrada a su país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es realmente importante”: general en (r) sobre el despliegue de aviones Kfir sobre Santa Marta por parte del gobierno

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"No more Trump": cuando Delcy Rodríguez arremetía contra el presidente de EE. UU. y ahora se pasea por Nueva York

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Estamos respaldando la recuperación de Venezuela”: José Antonio Kast tras encuentro con Delcy Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Fiscalía en Estados Unidos se opone a petición de casa por cárcel de Cilia Flores: estos son sus contundentes argumentos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Actualidad

Ver más
Entrega de ayuda humanitaria de EEUU a Venezuela - Foto tomada de X @usembassyve
Venezuela

"Lo único que me quedó libre fue esta mano": sobrevivió seis horas bajo los escombros y ahora ayuda desde Miami a víctimas de los terremotos en Venezuela

Torres Gemelas | Foto: EFE
11-S

Sobreviviente del 11-S sobre ayudar en los atentados: "trabajábamos con un tapabocas de un dólar"

Abelardo de la Espriella - EFE
Abelardo de la Espriella

"Voy por ustedes, los cazaremos como las ratas que son": dura advertencia de De la Espriella contra cabecillas de las Autodefensas de la Sierra Nevada

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Entrega de ayuda humanitaria de EEUU a Venezuela - Foto tomada de X @usembassyve
Venezuela

"Lo único que me quedó libre fue esta mano": sobrevivió seis horas bajo los escombros y ahora ayuda desde Miami a víctimas de los terremotos en Venezuela

Torres Gemelas | Foto: EFE
11-S

Sobreviviente del 11-S sobre ayudar en los atentados: "trabajábamos con un tapabocas de un dólar"

Abelardo de la Espriella - EFE
Abelardo de la Espriella

"Voy por ustedes, los cazaremos como las ratas que son": dura advertencia de De la Espriella contra cabecillas de las Autodefensas de la Sierra Nevada

brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC)-Foto: EFE
Brote de ébola

Más de 1.200 personas logran recuperarse del ébola en la RDC en un brote que deja ya 2.680 muertos

Capturan en Cali a alias Pedro - Foto Fiscalía Colombia
Fiscalía de Colombia

Capturan en Cali a alias Pedro, señalado de coordinar negocios de narcotráfico hacia Estados Unidos

Gobierno Nacional anuncia cambio en la Dirección del DANE-Foto: EFE
DANE

Abelardo de la Espriella declara insubsistente al director del DANE y nombra en su reemplazo al economista Juan Manuel Alvarado

Foto de policía colombiano (AFP)
ELN

Banderas del ELN, miles de municiones y un teléfono: el "material de guerra" que fue incautado por la Policía antes de que llegara al Catatumbo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023