Xi Jinping propone una relación "sin conflicto y sin confrontación" entre China y EE. UU. previo a su encuentro con Donald Trump

Estados Unidos y China deben mantener una relación alejada del conflicto y la confrontación, afirmó el presidente Xi Jinping este jueves, tras llegar a la Casa Blanca para una cumbre con su homólogo Donald Trump.

"Entre China y Estados Unidos debemos mantener una relación sin conflicto ni confrontación", dijo.

"Nuestras dos fuerzas armadas deben mantener un diálogo regular y mejorar los mecanismos de comunicación y prevención de crisis", propuso.

Xi Jinping también propuso este jueves a Donald Trump desarrollar la inteligencia artificial bajo control humano, tras ser recibido con todos los honores en la Casa Blanca.

Competidores directos en el vertiginoso avance de la IA, ambos países deben mantener una relación "sin conflicto ni confrontación" para el bien de toda la humanidad, propuso el mandatario chino.

La IA, así como la seguridad y la tecnología, son "temas apremiantes", dijo Trump al recibirlo.

Pero poco antes, en redes sociales, Trump había reiterado: "Quiero dejarla exactamente donde está", en alusión a la investigación de ese sector, destinado a revolucionar la economía mundial.

"Las decisiones que tomemos hoy en estos ámbitos pueden promover la paz y la prosperidad durante décadas y décadas", añadió Trump, quien aseguró que ha logrado una "verdadera gran amistad" con Xi.

En la IA, Trump es partidario de mantener lo que considera ventaja norteamericana.

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Pekín había mantenido reserva ante las declaraciones de Trump, pero esta vez Xi expresó su postura: "Tenemos tanto la capacidad como la responsabilidad de (...) garantizar que el desarrollo de la IA esté siempre bajo control humano".

Los patrones de las principales firmas de la IA, como Anthropic y OpenAI, pidieron esas regulaciones ante el vertiginoso avance de sus propias investigaciones.

Esos patrones han sido invitados al banquete de honor en la noche del jueves.

En las conversaciones preliminares del domingo entre Bessent y su homólogo chino, He Lifeng, se abordó la creación de un canal de comunicación para las preocupaciones sobre la IA.

Más complicada es la posición de Pekín ante la guerra que Trump inició junto a Israel contra Irán, que ha desbordado a esos países y ahora también afecta a todo el Golfo y a Arabia Saudita, que sufre los ataques de los hutíes.

Medios estadounidenses citan fuentes anónimas según las cuales Pekín suministró a Irán información de inteligencia para ataques contra tropas estadounidenses.

"Nuestras dos fuerzas armadas deben mantener un diálogo regular y mejorar los mecanismos de comunicación y prevención de crisis", propuso Xi.

Taiwán también estará en el menú de las conversaciones.

La visita de Xi concluirá el viernes por la mañana, con un té para ambas parejas presidenciales y una visita a los Archivos Nacionales, donde se encuentra la Declaración de Independencia de Estados Unidos.