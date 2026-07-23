Entre globos y subido a una camioneta pickup: así fue recibido el árbitro venezolano Jesús Valenzuela en su natal Portuguesa a su regreso del Mundial

El árbitro venezolano Jesús Valenzuela fue recibido en su natal estado Portuguesa con una caravana, globos y subido a una camioneta pickup tras brillar en el Mundial 2026.

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El martes 21 de julio, tras su llegada al país procedente de la máxima cita del fútbol, Valenzuela vivió una emotiva celebración organizada por allegados, amigos y seguidores.

Valenzuela expresó "no me lo esperaba" ante la sorpresiva caravana con banderas y pancartas tricolores.

Jesús Valenzuela fue escogido por la FIFA como el juez que debía impartir justicia en el partido por el tercer puesto del Mundial de 2026 entre Francia e Inglaterra, el cual quedó 6-4 a favor del conjunto de 'los tres leones'.

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La actuación de Valenzuela en el compromiso disputado el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos) fue muy buena.

Uno de los momentos de grandeza demostrado por este colegiado fue en la premiación del partido por el tercer lugar, cuando recibió la medalla de ese trámite.

En ese instante, Valenzuela tomó su medalla y la elevó al cielo en señal de agradecimiento a Dios.

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El oriundo de Acarigua es uno de los colegiados más destacados de la CONMEBOL desde el año 2013.

Su carrera alcanzó la cima histórica al convertirse en el primer árbitro venezolano en dirigir dos Mundiales consecutivos y pitar el partido por el tercer lugar en la Copa del Mundo de la FIFA.