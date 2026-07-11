Federación Colombiana de Fútbol pidió investigación a la Fiscalía tras amenazas contra Campaz después de la eliminación de la selección del Mundial

El viernes 10 de julio, la Federación Colombiana de Fútbol emitió un contundente mensaje en el que rechazó las "amenazas contra la vida y la integridad" del extremo Jáminton Campaz, conocidas luego de que el jugador desperdició una oportunidad de gol durante el partido ante Suiza que les costó la eliminación de la Copa del Mundo.

TE PUEDE INTERESAR:

“La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa a la opinión pública que rechaza de manera categórica las amenazas contra la vida y la integridad de Jaminton Campaz y de su familia, proferidas después del partido entre las selecciones de Colombia y Suiza”, escribió la entidad en el comunicado.

VEA TAMBIÉN Los emotivos mensajes de jugadores colombianos tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo; Jaminton Campaz uno de los más afectados o

Y añadió: “Ningún deportista, ni ningún miembro de su entorno, debe ser objeto de intimidaciones por representar al país dentro de un escenario deportivo”.

Por otro lado, la FCF solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones necesarias para identificar, judicializar y sancionar a los responsables de las amenazas contra el jugador y sus allegados.

La Selección Colombia cayó el martes ante Suiza en Vancouver durante los octavos de final, en un reñido encuentro sin goles que se definió por penales 4-3 a favor del rival.

Campaz tuvo una opción de gol clara al minuto 114 al acercarse al área tras un error defensivo suizo.

Pocos días después del encuentro, medios deportivos reportaron comentarios hostiles de usuarios en las redes sociales del jugador de Rosario Central de Argentina.

VEA TAMBIÉN Federación Ecuatoriana de Futbol presentó reclamo formal por las amenazas y agresiones contra la selección en el partido contra México en el Mundial o

Según una captura de pantalla tomada por un periodista de Caracol Radio, uno de ellos amenazó a la hija pequeña del jugador.

"Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo", dijo Campaz en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.