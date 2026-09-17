Gobierno colombiano desembolsa 300.000 millones de pesos para garantizar la estabilidad del servicio de energía por el fenómeno de El Niño

El Gobierno Nacional de Colombia, bajo la administración del presidente Abelardo de la Espriella, formalizó el giro de 300.000 millones de pesos destinados a blindar la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico del país ante los riesgos operativos por la llegada del fenómeno de El Niño.

El desembolso, tramitado de forma conjunta entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía encabezado por María Nohemí Arboleda, representa la primera entrega del compromiso gubernamental fijado el pasado 24 de agosto, el cual contempla una partida global de 1,5 billones de pesos.

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El paquete financiero busca solventar la liquidez de las empresas prestadoras del servicio y evitar cortes o suspensiones en la cobertura nacional.

“Este es un nuevo paso en el fortalecimiento del sector energético y la protección de los usuarios. Seguimos trabajando para que los compromisos se traduzcan en acciones concretas y resultados para los colombianos”, destacaron voceros del Ministerio de Minas y Energía.

Las medidas adoptadas por las carteras económicas buscan prevenir incrementos desmedidos en la tarifa final al consumidor y mantener la continuidad del servicio en las regiones más vulnerables.

Con la materialización de este primer giro presupuestal, el Ejecutivo busca despejar la incertidumbre sobre la solvencia del sistema energético colombiano.

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La transferencia periódica de los recursos restantes hasta completar el cupo de 1,5 billones resulta indispensable para estabilizar el mercado eléctrico, y garantiza que el país mantenga la capacidad operativa suficiente para afrontar los meses de mayor exigencia climática.