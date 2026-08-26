NTN24
Miércoles, 26 de agosto de 2026
Miércoles, 26 de agosto de 2026
Japón

Usando solo las manos: 1.800 personas lograron mover una torre de 360 toneladas en Japón

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
HIROSAKI- CANVA
HIROSAKI- CANVA
La operación quiere devolver la estructura del castillo de Hirosaki a la posición original en la que se construyó tras una restauración de la muralla dañada.

Cerca de 1.800 personas se turnaron el fin de semana para mover a mano una torre de 360 toneladas del castillo de Hirosaki, en el norte de Japón, usando cuerdas y una antigua técnica de traslado de edificios.

o

Los voluntarios, organizados en grupos de 80 personas, tiraron de cuerdas de 30 metros al tiempo que la estructura avanzaba de forma lenta sobre raíles y rodillos. El sábado consiguieron moverla 1,13 metros y el domingo otros 1,09 metros, para un total de 2,22 metros.

El objetivo inicial no era mover la torre por una exhibición de fuerza. La estructura tiene que volver a su emplazamiento original luego de haber sido trasladada de forma temporal para permitir la restauración de una muralla del castillo, la cual quedó afectada tras un terremoto.

Las autoridades eligieron conservar la torre de forma completa en vez de desmontarla por su valor patrimonial. Para lograr lo anterior, han decidido optar al hikiya, una técnica la cual es tradicional en Japón y permite trasladar edificios enteros por medio de sistemas de raíles, rodillos y tracción, evitando derrumbar la construcción.

La participación de los ciudadanos hizo que la operación se volviese un acontecimiento. Cerca de 8.000 personas pidieron participar, pero solo se tenían 1.800 plazas para las jornadas que se hicieron el fin de semana. Las solicitudes aparecieron desde distintas partes de Japón y de igual forma, desde otros países asiáticos, además de ayuda desde Europa y Norteamérica.

o

Este traslado manual tiene un antecedente muy inusual. En el año 2015, la ciudad de Hirosaki optó por primera vez llamar a los ciudadanos para participar en forma directa en una operación de hikiya. Aunque el hecho estuvo relacionada también con las obras de la muralla y significó el primer traslado de un castillo japonés en cerca de un siglo.

La restauración de la muralla culminó en diciembre de 2024, esto luego de que fueran recolocadas 2.185 piedras en sus posiciones originales. Con esa fase finalizada, las autoridades iniciaron con el proceso de regresar la torre a su ubicación histórica.

El esfuerzo de los ciudadanos aún no acaba. Se especula que unas 4.100 personas participen en las distintas jornadas para trasladar de manera manual la estructura otros cinco metros. Posteriormente, maquinaria especializada se hará cargo de completar los cerca de 73 metros que faltarían hasta finales de este año.

Temas relacionados:

Japón

Castillo

Asia

hazaña

Internacional

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

María Claudia Tarazona: "desde el primer momento del asesinato, yo le dije a la señora fiscal, yo creo que el esquema de Miguel estaba infiltrado"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Organizaciones en Venezuela exigen un cronograma basado en auditorías para el retorno a clases

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Colombia se encuentra en medio de una fuerte crisis en el sistema de salud

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Terror en Haití: decenas de muertos y heridos tras ataque de bandas armadas contra una comunidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Está molesta Cilia Flores con Delcy Rodríguez? Esto dice exoficial de inteligencia de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Migrantes venezolanos | Foto: EFE
Migración de venezolanos a Colombia

"No podemos ser condescendientes con la impunidad": expertos sobre deportaciones en Colombia

Delcy Rodríguez y Cilia Flores - Fotos: AFP
Cilia Flores

¿Está molesta Cilia Flores con Delcy Rodríguez? Esto dice exoficial de inteligencia de Estados Unidos

Práctica del Comando Sur en el Caribe / FOTO: Captura de pantalla
Comando Sur

Nueva demostración de fuerza de EEUU: Militares a bordo de un destructor disparan hacía objetivos en el Caribe

Las alcabalas por medio de las cuales se beneficiaba Diosdado terminarán, según Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Régimen venezolano

¿Ahora Diosdado Cabello cómo amedrentará? Delcy Rodríguez anuncia la eliminación de las alcabalas

Delcy Rodríguez/ Carlos Giménez - Fotos AFP
Carlos A. Giménez

Con este contundente mensaje el congresista de EE. UU. Carlos Giménez exigió la salida de Delcy Rodríguez del poder

Más de Actualidad

Ver más
Marroquíes en España - Foto EFE
España

Revelan el plan "coordinado y organizado por Marruecos" para invadir España de manera encubierta

Foto de referencia (AFP)
Gobierno de México

Gobierno de México niega evidencia de riesgo tras "alerta de seguridad" emitida por EE. UU. en ciudad fronteriza

Choque de poderes sobre Venezuela-Foto: Canva
Transición democrática

Choque de visiones sobre Venezuela: Capitolio exige elecciones y Trump afirma que todo va bien

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Marroquíes en España - Foto EFE
España

Revelan el plan "coordinado y organizado por Marruecos" para invadir España de manera encubierta

Entrenador de España, Luis de la Fuente | Foto: EFE
España

La campeona del Mundo confía en su proceso: España prepara renovación de Luis de la Fuente hasta 2030

Gustavo Petro en Soacha - EFE
Gustavo Petro

Polémica declaración del presidente Petro a horas de posesión de Abelardo De La Espriella: dice que su sucesor no duraría los cuatro años

Foto de referencia (AFP)
Gobierno de México

Gobierno de México niega evidencia de riesgo tras "alerta de seguridad" emitida por EE. UU. en ciudad fronteriza

Choque de poderes sobre Venezuela-Foto: Canva
Transición democrática

Choque de visiones sobre Venezuela: Capitolio exige elecciones y Trump afirma que todo va bien

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

¿Trump bajo amenaza? Así fue como dos aviones fueron interceptados por el Servicio Secreto tras ingresar al espacio aéreo del presidente

Terremoto en Colombia - Foto AFP
Terremoto en Colombia

Líder de los Topos Aztecas que llegaron a Colombia explica la tecnología que usan para salvar vidas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023