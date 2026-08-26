Usando solo las manos: 1.800 personas lograron mover una torre de 360 toneladas en Japón

Cerca de 1.800 personas se turnaron el fin de semana para mover a mano una torre de 360 toneladas del castillo de Hirosaki, en el norte de Japón, usando cuerdas y una antigua técnica de traslado de edificios.

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Los voluntarios, organizados en grupos de 80 personas, tiraron de cuerdas de 30 metros al tiempo que la estructura avanzaba de forma lenta sobre raíles y rodillos. El sábado consiguieron moverla 1,13 metros y el domingo otros 1,09 metros, para un total de 2,22 metros.

El objetivo inicial no era mover la torre por una exhibición de fuerza. La estructura tiene que volver a su emplazamiento original luego de haber sido trasladada de forma temporal para permitir la restauración de una muralla del castillo, la cual quedó afectada tras un terremoto.

Las autoridades eligieron conservar la torre de forma completa en vez de desmontarla por su valor patrimonial. Para lograr lo anterior, han decidido optar al hikiya, una técnica la cual es tradicional en Japón y permite trasladar edificios enteros por medio de sistemas de raíles, rodillos y tracción, evitando derrumbar la construcción.

La participación de los ciudadanos hizo que la operación se volviese un acontecimiento. Cerca de 8.000 personas pidieron participar, pero solo se tenían 1.800 plazas para las jornadas que se hicieron el fin de semana. Las solicitudes aparecieron desde distintas partes de Japón y de igual forma, desde otros países asiáticos, además de ayuda desde Europa y Norteamérica.

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Este traslado manual tiene un antecedente muy inusual. En el año 2015, la ciudad de Hirosaki optó por primera vez llamar a los ciudadanos para participar en forma directa en una operación de hikiya. Aunque el hecho estuvo relacionada también con las obras de la muralla y significó el primer traslado de un castillo japonés en cerca de un siglo.

La restauración de la muralla culminó en diciembre de 2024, esto luego de que fueran recolocadas 2.185 piedras en sus posiciones originales. Con esa fase finalizada, las autoridades iniciaron con el proceso de regresar la torre a su ubicación histórica.

El esfuerzo de los ciudadanos aún no acaba. Se especula que unas 4.100 personas participen en las distintas jornadas para trasladar de manera manual la estructura otros cinco metros. Posteriormente, maquinaria especializada se hará cargo de completar los cerca de 73 metros que faltarían hasta finales de este año.