Así fue el encuentro entre el papa León XIV y Bob Dylan en el Vaticano en una audiencia privada previa a su viaje a Sudamérica

El papa León XIV recibió este miércoles en una audiencia privada al cantautor y poeta norteamericano Bob Dylan en el Palacio Apostólico del Vaticano, en un encuentro calificado por la Santa Sede como un acontecimiento de profundo significado histórico y cultural.

La cita, coordinada por el sacerdote jesuita Antonio Spadaro, se desarrolló en un ambiente distendido en el despacho papal. Durante la reunión, el sumo pontífice obsequió un rosario al artista de 85 años, quien a su vez le entregó un ejemplar de su autobiografía, Chronicles: Volume One.

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El papa León XIV, reconocido seguidor de la obra del autor galardonado con el Premio Nobel de Literatura había citado recientemente versos de su canción de protesta antinuclear de 1963, “Go Away You Bomb”, en el prefacio de un texto institucional orientado a la paz global y a la moderación armamentística.

Esta no es la primera vez que Dylan se encuentra con un pontífice. En 1997, el músico actuó ante Juan Pablo II en el 23º Congreso Eucarístico Nacional de Bolonia, frente a unas 300.000 personas. Tras interpretar tres clásicos, incluido “Knockin' on Heaven's Door”, estrechó la mano del pontífice polaco, quien citó versos de “Blowin' in the Wind” en su discurso.

La visita al Vaticano se produjo en medio de la gira italiana de Dylan, donde el cantautor se presentará este jueves 5 de noviembre en el Palazzo dello Sport de Roma, dentro de la etapa otoñal de su gira Rough and Rowdy Ways, la cual incluye conciertos en Milán y Bolonia.

El encuentro ocurrió días antes de que León XIV inicie, el viernes 6 de noviembre, su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, previsto hasta el 17 de noviembre.

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El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, explicó que la gira responde a un deseo personal del pontífice, quien partirá de Roma a las 07:00 horas en un vuelo de 13 horas y media con destino a Montevideo, donde será recibido por el presidente uruguayo.