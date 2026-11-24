Este martes 24 de noviembre se llevó a cabo la gala final de la edición número 75 del Miss Universo en el Coliseo de Puerto Rico.

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Dicho certamen de belleza fue conquistado por Puerto Rico, que enfrentó en la fase final a República Dominicana.

Al cuadro final llegó la representante de Venezuela, Clara Vegas Goetz, quien también mostró una buena pasarela en traje de baño, buen performance con su traje de gala plateado 'futurista' y una grandiosa participación en la ronda de preguntas y respuestas.

El Miss Universo es un certamen internacional de belleza que se celebra anualmente desde 1952.

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Este concurso reúne a candidatas de diferentes países, quienes participan en distintas actividades.

Durante la competencia, las participantes atraviesan varias etapas, entre ellas desfiles en traje de baño, traje típico o nacional, vestido de noche y rondas de preguntas.

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Según expertos en la materia, en estas pruebas se valoran aspectos como la seguridad, la expresión, la presencia escénica, las habilidades comunicativas y sus iniciativas sociales.

Cabe mencionar que la ganadora de este certamen recibe la corona y asume el título durante un año, periodo en el que representa a la organización en actividades públicas, compromisos mediáticos y proyectos filantrópicos.

Al finalizar su reinado, entrega la corona a la nueva representante elegida en la siguiente edición del concurso.