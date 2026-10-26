"Me llena de alegría regresar": el papa León XIV confirma que estará en Sudamérica desde el próximo 6 de noviembre

El papa León XIV confirmó que realizará su próximo viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, luego de que el Vaticano informara que su recuperación tras una intervención quirúrgica avanza favorablemente y que no existen contraindicaciones médicas para emprender el recorrido.

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A través de su cuenta de X, este lunes 26 de octubre, el pontífice manifestó su alegría por regresar al continente en el que ha vivido momentos importantes de su vida y destacó el propósito espiritual de la visita.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, escribió León XIV, acompañado de las etiquetas de los tres países que visitará.

La confirmación se produjo después de que la Santa Sede difundiera un comunicado sobre el estado de salud del pontífice, en el que señaló que su recuperación posoperatoria continúa de manera favorable. Según la información oficial, los exámenes posteriores a la intervención confirmaron que la enfermedad estaba localizada y que no era necesario un tratamiento oncológico adicional.

El Vaticano también precisó que el papa ha retomado gradualmente sus actividades, siguiendo las recomendaciones de sus médicos y reservando espacios de descanso durante su recuperación. Con base en las evaluaciones clínicas, la Santa Sede ratificó que el viaje se desarrollará conforme al programa previsto.

El viaje apostólico está programado del 6 al 17 de noviembre y contempla visitas a diez ciudades. La primera etapa será en Uruguay, donde el pontífice estará en Montevideo, Paysandú y Florida. Posteriormente, viajará a Argentina para visitar Buenos Aires, Córdoba y Luján, antes de continuar hacia Perú, donde recorrerá Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

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La visita a Perú tendrá un significado especial para León XIV, quien desarrolló una parte importante de su labor pastoral en ese país y fue obispo de Chiclayo antes de su elección como pontífice. Su recorrido también incluirá encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil, comunidades religiosas, jóvenes y fieles católicos.

Finalmente, según la información dada, el papa buscará fortalecer los vínculos con las Iglesias locales y transmitir un mensaje de fe, esperanza, paz y unidad. La confirmación del viaje despeja las dudas sobre su realización después de la intervención quirúrgica y permite mantener el calendario anunciado previamente por la Santa Sede.