Donald Trump se juega el control republicano del Senado en diez estados clave de EE. UU. de cara a las elecciones del 3 de noviembre

A escasas semanas de la celebración de las elecciones de medio mandato previstas para el próximo 3 de noviembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, encabeza los esfuerzos del Partido Republicano para preservar la mayoría en el Senado donde actualmente ejerce 53 de los 100 escaños en un mapa electoral marcado por diez contiendas de pronóstico reservado.

Pese a que las tendencias nacionales a nivel demoscópico otorgan una ventaja favorable al Partido Demócrata en la intención de voto general, los estrechos márgenes registrados en los estados en disputa mantienen abierta la competencia por el control de la Cámara Alta, el cual requiere una ganancia neta de cuatro escaños por parte de la oposición para condicionar los dos últimos años del mandato presidencial.

Las principales batallas políticas se concentran en territorios estratégicos como Carolina del Norte, Ohio, Alaska, Maine y Texas, donde figuras republicanas y aspirantes demócratas libran reñidos duelos condicionados por factores económicos locales, el costo de la vida y el desgaste de las administraciones estatales.

Asimismo, escenarios complejos en Michigan, Iowa, Kansas, Nuevo Hampshire y Georgia configuran un panorama de alta volatilidad donde la disciplina partidaria y la movilización de las bases resultarán determinantes para definir la correlación de fuerzas en Washington.

“La defensa de la agenda legislativa y la consolidación de las reformas estructurales del Gobierno dependen de la firmeza institucional que mantengamos en el Congreso”, señalaron analistas políticos al evaluar la trascendencia de estos comicios de medio término.

La definición de estos escaños en disputa consolidará el equilibrio de poder en la primera potencia mundial, con el establecimiento de las bases normativas para la segunda mitad del mandato presidencial.

El resguardo de la estabilidad institucional y la participación democrática ciudadana son indispensables para garantizar la gobernabilidad y el desarrollo económico del país.