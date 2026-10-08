Venezuela recibe cerca de 400 migrantes repatriados desde Estados Unidos en dos vuelos

Un total de 387 migrantes venezolanos llegaron a Venezuela en dos vuelos que provenían de Estados Unidos, esto como parte del programa de repatriación Gran Misión Vuelta a la Patria.

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Los vuelos 176 y 177 aterrizaron este miércoles en Barcelona, estado Anzoátegui, ya que las operaciones aéreas en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía siguen limitadas tras los daños provocados por los sismos registrados en junio.

Mervin Maldonado, quien es el presidente del programa estatal, confirmó la llegada de los migrantes en un mensaje que publicó Telegram. “Con mucha emoción recibimos hoy en Barcelona, Anzoátegui a 387 venezolanos más que regresaron al país”, aseguró, sin ofrecer detalles acerca de las circunstancias de las deportaciones ni la identidad de los pasajeros.

Los vuelos hacen parte del acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Venezuela en enero de 2025 para hacer más sencilla la repatriación de ciudadanos venezolanos desde territorio norteamericano. El mecanismo se mantiene pese al deterioro de las relaciones entre Washington y el régimen venezolano.

El programa de retornos quedó suspendido de forma temporal después de los terremotos del 24 de junio, que afectaron varias zonas del país y obligaron a cambiarlas operaciones del aeropuerto de Maiquetía. Los vuelos se reanudaron el 3 de agosto, según reportes de EFE.

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La llegada de los 387 migrantes aparece en el momento en que organismos internacionales siguen planteando la necesidad de garantizar condiciones que se adecuen para el retorno y la reintegración de los venezolanos que elijan regresar.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Barham Salih, expresó hace poco su deseo de que la transición venezolana deje crear un entorno de seguridad y estabilidad para los que quieran volver al país.