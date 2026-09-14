Revelan que estarían frenando investigación en España contra cuestionado empresario clave en el acuerdo petrolero entre EE. UU. y el régimen de Venezuela

El diario El País de España reveló que la Administración de Donald Trump estaría frenando la investigación por lavado de dinero contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt, clave en el acuerdo petrolero entre Venezuela y EE. UU. Dicha decisión coincide con el avance de las negociaciones entre Washington y el régimen chavista de Delcy Rodríguez, en un contexto de creciente normalización de relaciones entre ambos países tras la captura de Nicolás Maduro.